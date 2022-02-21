Кріссі Тейген після втрати сина готується стати мамою втретє

Колишня модель Кріссі Тейген і співак Джон Ледженд мають намір знову випробувати радість батьківства і планують завести ще одну дитину після викидня Крісс

Кріссі Тейген планує знову стати мамою / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Кріссі Тейген дуже тяжко переживала втрату сина Джека , який мав народитися минулого року. Незважаючи на невдалу спробу народити малюка, зіркова пара вирішила не залишати спроб.

У своєму Instagram-акаунті Кріссі розповіла фоловерам, що зараз вони з чоловіком планують вагітність за допомогою процедури ЕКЗ.

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Я говорила про це у своїх історіях, але я хотіла, щоб ви, хлопці, знали, що я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб урятувати якнайбільше яйцеклітин. Я сподіваюся створити сильний і здоровий ембріон, – повідомила Тейген.

Колишня модель зізналася, що зараз має непростий період і їй морально важко отримувати від шанувальників повідомлення з питаннями про вагітність.

Щиро кажучи, я не проти уколів... Вони змушують мене почуватися лікарем чи хіміком... Але здуття живота заважає. Тому я прошу вас перестати запитувати, чи я вагітна. Хоча я знаю, що це пов'язано зі схвильованими і добрими намірами, але чути таке просто відстій, бо я повна протилежність вагітній! Але також, будь ласка, перестаньте запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я воліла б бути тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка подивиться вам у вічі крізь сльози, щоб такі, як Ви, нарешті, зрозуміли це, – звернулася до шанувальників Кріссі.

У Тейген та Ледженда проблеми із зачаттям

Зіркова пара давно зіткнулася із проблемою зачаття. У Кріссі та Джона вже є двоє дітей: донька Місяць та син Майлз. Малюки також були зачаті за допомогою процедури ЕКЗ.

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Тоді Кріссі дуже важко перенесла обидві вагітності. Після ускладнень лікарі не рекомендували Кріссі самостійно виношувати малюка. Шанувальники очікували, що, як і багато знаменитостей, пара звернутися за допомогою до сурогатної матері.

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