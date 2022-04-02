Крістіна Орбакайте поїде на ПМП в Ізраїль до матері – ЗМІ

У Мережі є думки про те, що дочка Алли Пугачової теж незабаром покине РФ, як і сім'я її відомої мами

В мережі говорять про переїзд Христини Орбакайте з РФ / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Наразі активно обговорюють новини про те, що співачка Крістіна Орбакайте невипадково запланувала тур до Ізраїлю. Є інформація про те, що дочка Алли Пугачової має намір там затриматися надовше або навіть на ПМП.

Перший виступ Орбакайте в Ізраїлі відбудеться вже на початку травня, зараз триває підготовка до поїздки. Очевидно, що зірці потрібно буде везти дуже багато речей, якщо їй доведеться затриматись у гостях у Алли Пугачової та Максима Галкіна. Вони, до речі, зараз зайняті оформленням громадянства Ізраїлю та влаштовують дітей до місцевої школи.

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Чи буде ця країна остаточною щодо переїзду з РФ, поки неясно.

Крістіна Орбакайте / Інстаграм

Зазначимо, що також у Христини Орбакайте є з чоловіком розкішна квартира в Майамі, в одному з найпрестижніших житлових комплексів неподалік центру міста. Очевидно, співачці нема чого повертатися до РФ.

До речі, нещодавно Олексій Панін розкрив орієнтацію рашиста Баскова.

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