Крістіна Орбакайте поїде на ПМП в Ізраїль до матері – ЗМІ

Наразі активно обговорюють новини про те, що співачка Крістіна Орбакайте невипадково запланувала тур до Ізраїлю. Є інформація про те, що дочка Алли Пугачової має намір там затриматися надовше або навіть на ПМП.
Перший виступ Орбакайте в Ізраїлі відбудеться вже на початку травня, зараз триває підготовка до поїздки. Очевидно, що зірці потрібно буде везти дуже багато речей, якщо їй доведеться затриматись у гостях у Алли Пугачової та Максима Галкіна. Вони, до речі, зараз зайняті оформленням громадянства Ізраїлю та влаштовують дітей до місцевої школи.
Чи буде ця країна остаточною щодо переїзду з РФ, поки неясно.
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Зазначимо, що також у Христини Орбакайте є з чоловіком розкішна квартира в Майамі, в одному з найпрестижніших житлових комплексів неподалік центру міста. Очевидно, співачці нема чого повертатися до РФ.
До речі, нещодавно Олексій Панін розкрив орієнтацію рашиста Баскова.
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