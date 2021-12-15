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Ксения Собчак обвинила Регину Тодоренко в "инфоцыганстве": Учит жизни за деньги

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 16:46
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Известная российская журналистка негативно относится к мотивационным марафонам звезд и называет их мошенническими
Ксения Собчак резко высказалась по поводу мотивационных курсов Тодоренко
Ксения Собчак резко высказалась по поводу мотивационных курсов Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/xenia_sobchak

Сейчас много знаменитостей, у которых есть большое количество подписчиков в соцсетях, создают свои курсы и активно продвигают их. Некоторые обещают научить делать деньги из воздуха, другие же – прокачать женскую энергию.

Ксения Собчак, которую муж обругал на камеру, выпустила фильм-разоблачение об этих блогерах.

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С помощью манипуляций нас пытаются нагреть, а не "прогреть", продавая очередной говномарафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством. Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги, – считает она.

Журналистка проанализировала несколько звездных "наставников", которые занимаются созданием таких курсов. Регина Тодоренко также попала в этот список.

Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать, – говорит Собчак.

Никто из перечисленных в фильме блогеров пока что не отреагировал на обвинения Ксении. По ее словам, она пыталась узнать их точку зрения, но все они отказались что-либо комментировать по этому поводу.

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Марина Григоренко
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