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Муж Собчак потроллил ее прямо на камеру: "Дура, идиотка" (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 12:22
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В Instagram ведущая опубликовала видео с Константином Богомоловым, которого шутя назвала "лучшим светским коучем". Или она это серьезно?
Богомолов обматерил Собчак на камеру
Богомолов обматерил Собчак на камеру / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В коротком ролике можно увидеть супруга Ксении Собчак, который называет ее не самыми приятными словами и ругает за то, что она не пошла на какую-то звездную вечеринку.

К слову, недавно у Ксении потребовали 2 миллиона долларов в качестве компенсации за ДТП с ее участием. Возможно, звезде не до вечеринок?

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Что значит ты работала?! Вот это, ***, и есть твоя работа! Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда! Я посмотрел "сторис", там все были, все. Дура! Ты же потом будешь ныть: "Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут". Тебя в кои-то веки позвали – ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда, – отчитал Ксению Собчак муж.

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Видео с Константином Богомоловым Собчак опубликовала в Instagram-профиле с подписью "Лучший светский коуч ever".

К слову, в соцсетях давно обсуждают, что у Собчак и Богомолова не все гладко, многие даже ждут новости о разводе пары. Но ни Ксения, ни Константин слухи не комментируют. Ведущая только публикует совместные снимки с любимым, вероятно, чтобы доказать всем, что в ее семье все хорошо.

Что известно о личной жизни Собчак

В 2019 году Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом. На тот момент было известно, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях, и сыграли помпезную свадьбу.

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Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках.

Ранее полуобнаженную Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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