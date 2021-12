Легенда, которую забрал СПИД: что Фредди Меркьюри успел за пять лет до смерти

Проходит ровно 30 лет со дня смерти легендарного рок-музыканта Фредди Меркьюри, покорившего весь мир. Рассказываем, что он успел сделать до смерти

Фредди Меркьюри остается одним из самых любимых музыкантов для миллионов людей. / Фото: Getty Images

К сожалению, Фредди Меркьюри не стало именно на пике популярности. Поклонники были шокированы известием о смерти своего кумира. До последнего артист скрывал диагноз, который стал его приговором – СПИД. Впрочем, все эти годы, лидер группы Queen остается лучшим покорителем сцены. Согласны?

Как известно, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом и поэтому "Сегодня" решили вспомнить о культовом артисте и, что он сделал, когда узнал о своей болезни.

За день до смерти Фредди сделал признание

23 ноября 1991 года Меркьюри публично заявил, что он болен СПИДом. Не успели фанаты оправиться от этого известия, как уже на следующий день звезда угасла навсегда.

Известно, что артист узнал о своем недуге еще за пять лет до смерти, когда его тест на ВИЧ оказался положительным. Все эти годы он держал в тайне свою болезнь, хотя вокруг этого ходили разные слухи и догадки. Певец ничего не комментировал и просто продолжил работать дальше. Ведь он понимал, его время ограничено.

Последние фото Фредди Меркьюри. / Фото: Instagram

Миллионы поклонников задавали вопрос – кто заразил их кумира СПИДом? Впрочем, даже через 30 лет точно неизвестно о том, где лидер группы Queen подхватил вирус. Так, в СМИ и документальных картинах есть немало потенциальных свидетельств. Известно, что Фредди любил жизнь и тусовки с огромным количеством алкоголя и секса, а также не скрывал свою бисексуальность и посещал гей-бары.

Болезнь прогрессировала – артист худел на глазах каждый день. Он изо всех сил пытался противостоять тому, что с ним происходило, но СПИД оказался сильнее.

Что Меркьюри успел создать до смерти

Когда певец узнал о своей смертельной болезни, это подтолкнуло его к более активной деятельности. Он каждый день творил и работал, чтобы не думать о том, что его ждет в будущем.

Фредди Меркьюри – это вечная легенда рок-музыки. / Фото: Getty Images

Так, Фредди записал сольный альбом, который называл "походом налево", так как он не хотел сольной карьеры, ведь всегда был верным Queen. Студийник он записал в Мюнхене. Этот город ассоциировался у артиста со свободой, что дало ему больше мотивации.

В 1985 году вышла пластинка под названием Mr. Bad Guy (Мистер плохой парень). Такое символическое название для альбома выбрал сам Меркьюри, а "плохим парнем" он называл себя.

Фредди решил параллельно с группой все-таки строить сольную карьеру. Он гастролировал с Queen и записывал свои песни.

В 1986 году Фредди вместе с группой отправляется в свой последний тур по 26 стадионам Европы – знаменитый Magic Tour группы Queen. Тогда же вышли концертные альбомы Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest и Live at Wembley '86.

Также Фредди успел познакомиться с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье, с которой он работал над общим альбомом.

Уже в 1988 году Фредди и Монсеррат появились вместе на фестивале La Nit в Барселоне. Они исполнили три трека из их альбома – How Can I Go On, The Golden Boy и Barcelona. А уже через два дня после этого вышел долгожданный альбом "Барселона". Интересно, что одна песня из студийника стала одним из гимнов летних Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

Через год выходит альбом The Miracle (Чудо). В это время Фредди начал сильно меняться — он похудел, но продолжал отрицать все слухи о здоровье. Хотя его близкие знали о недуге.

Зимой 1991 года Меркьюри начал работать над клипом к песне I'm Going Slightly Mad. Эти съемки были очень тяжелыми, ведь артисту было плохо. Так, клип снимали с перерывами, в гримерке Фредди поставили кровать, где он мог отдыхать, а у дверей стояли два телохранителя. Специально для съемок на лицо звезды нанесли толстый слой грима, а голову покрыли черным париком. Под костюм певец надел кофту с длинными рукавами, чтобы скрыть болезненную худобу.

В том же году группа выпустила последний альбом Innuendo (Недоговоренность). В альбом вошла и лебединая песня Меркьюри Show Must Go On. Кстати, эту композицию для Фредди написал Брайан Мэй, знавший о болезни артиста.

23 ноября 1991 года Фредди официально рассказал о СПИДе:

Я счел нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пора сообщить правду. Надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью.

Спустя сутки артиста не стало. Перед смертью он успел написать сценарий похорон, который хотел превратить в удивительное шоу. Но церемония прощания прошла в соответствии со зороастрийским обрядом. Тело музыканта было кремировано. Похороны прошли тайно, на них присутствовали только родные и близкие друзья Меркьюри.

Кстати, люди прислушались к призыву Фредди объединиться против СПИДа. И на концерте памяти, который состоялся спустя пять месяцев после смерти артиста, собрали 20 миллионов долларов для благотворительных организаций, борющихся с болезнью.

