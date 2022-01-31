Легендарная российская актриса стала на защиту голливудского насильника Харви Вайнштейна

Актриса Татьяна Васильева ошарашила заявление о том, что поддерживает известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного за харрасмент

Татьяна Васильева поддержала Харви Вайнштейна / Фото: Instagram

Сейчас осужденный за сексуальные домогательства Харви Вайнштейн находится в тюрьме, где, по словам его адвоката, начал терять зрение.

В интервью с Алиной Шихман Татьяна Васильева призналась, что она не считает продюсера виновным в приписанных ему преступлениях.

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Пользовались они им. Они бегали за ним. Мне его искренне жаль, этого человека. Они вешались на него, чтобы получить роли. Кто виноват в этом? Он? И потом они все его стали мочить, дружно. Только потому что стало можно. Потому что уже был им не нужен, – высказалась актриса.

Российская актриса буквально назвала всех жертв голливудского насильника проститутками, которые сами "напросились" в постель к Вайнштейну.

Это они неприлично себя ведут. Вот это проституция – сначала добиваться от него, а потом растоптать, – заявила Васильева.

Кроме того, в интервью Васильева заявила, что актриса обязана "отблагодарить" режиссера или продюсера за полученные роли. По словам звезды российского кино, многие из ее коллег стали известны именно через постель.

Актриса призналась, что и сама прибегала к таким способам для получения ролей в театре. Подобные взаимовыгодные отношения были у Васильевой с режиссером Валентином Плучеком.

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