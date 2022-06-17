Леонардо Ди Каприо променял кинокарьеру на шампанское во Франции (фото)

Голливудский актер пополнил ряды звездных виноделов. И теперь сам Лео будет наполнять наши бокалы игристым!

Леонардо Ди Каприо занялся виноделием / Фото: Скриншот из видео

Леонардо Ди Каприо, которого недавно подловили за поцелуями с любимой , решил с головой погрузиться в виноделие. Звезда "Титаника" выбрал для производства игристого вина Францию.

Как сообщает People, три месяца назад Ди Каприо инвестировал в винодельню Champagne Telmont. А на днях актер решил лично проверить, как растет урожай для будущего вина на поле около города Эперне.

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Леонардо Ди Каприо с другом Людовиком дю Песси

Мы рады, что недавно актер, эколог и инвестор посетил Champagne Telmont. Леонардо поддерживает наше видение и преданность созданию наиболее экологически чистого органического шампанского и сосредотачивается на сохранении нашей земли и нашего биоразнообразия, – говорится в сообщении под фото в Instagram .

Как мы поняли, Лео обещает фанатам экологически чистый и органический напиток. Ди Каприо уже давно обращает внимание на проблемы окружающей среды. Также актер инициирует различные эко-проекты, направленные на поддержку биоразнообразия планеты.

С президентом семейного дома Champagne Telmont Людовиком дю Песси актер знаком уже около 15 лет! Два года назад звезда Голливуда отважился вложиться в бизнес друга. Так, переговоры начались в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса приостановились на год. И уже в 2020 году Лео провел онлайн-дегустацию шампанского, а в начале 2022 года окончательно решил сотрудничать с компанией.

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Отмечается, что к 2025 году винодельня Ди Каприо полностью перейдет на использование возобновляемой электроэнергии. То есть, продукт будет полностью органичен:)

Кстати, Лео не первая звезда Голливуда, который решил посвятить себя вину. В 2014 году рэпер Jay-Z купил французский бренд шампанского Armand de Brignac. Но уже в 2021-м он продал половину собственности компании, производящей предметы роскоши LVMH с прибылью более 300 млн. долларов.

Брэд Питт в 2020 году выпустил шампанское Rosé Fleur de Miraval, производимое в коммуне Мэниль-сюр-Оже. Среди других известных инвесторов в вино-бизнес – 50 Cent и Идрис Эльба.

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Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо показал жертв войны в Украине и призвал мир им помочь.