Леонардо Ді Капріо проміняв кінокар'єру на шампанське у Франції (фото)

Голлівудський актор поповнив ряди зіркових виноробів. І тепер сам Лео наповнюватиме наші келехи ігристим!

Леонардо Ді Капріо зайнявся виноробництвом / Фото: Скріншот із відео

Леонардо Ді Капріо, якого нещодавно підловили за поцілунками з коханою, вирішив з головою зануритись у виноробство. Зірка "Титаніка" вибрав для виробництва ігристого вина Францію.

Як повідомляє People, три місяці тому Ді Капріо інвестував у виноробню Champagne Telmont. А днями актор вирішив особисто перевірити, як росте врожай для майбутнього вина на полі поблизу міста Еперне.

Реклама

Леонардо Ді Капріо з другом Людовиком дю Пессі

Ми раді, що нещодавно актор, еколог та інвестор завітав до Champagne Telmont. Леонардо підтримує наше бачення та відданість створенню найбільш екологічно чистого органічного шампанського та зосереджується на збереженні нашої землі та нашого біорізноманіття, – йдеться у дописі під фото в Instagram.

Як ми зрозуміли, Лео обіцяє фанатам екологічно чистий та органічний напій. Зазначимо, що Ді Капріо вже давно звертає увагу на проблеми навколишнього середовища. Також актор ініціює різні еко-проєкти, напрявлені на підтримку біорізноманіття планети.

З президентом сімейного будинку Champagne Telmont Людовиком дю Пессі актор знайомий вже близько 15 років! Два роки тому зірка Голлівуду наважився вкластись у бізнес друга. Так, переговори почались у 2019 році, але через пандемію коронавірусу призупинились на рік. І вже у 2020-му Лео провів онлайн-дегустацію шампанського і на початку 2022 року остаточно вирішив співпрацювати з компанією.

Реклама

Зазначається, що до 2025 року виноробня Ді Капріо може повністю перейти на використання поновлювальної електроенергії. Тобто, продукт буде повністю органічний:)

До речі, Лео не перша зірка Голлівуду, який вирішив присвяти себе вину. У 2014 році репер Jay-Z купив французький бренд шампанського Armand de Brignac. Але вже у 2021-му він продав половину власності компанії, яка виробляє предмети розкоші LVMH з прибутком понад 300 млн доларів.

Бред Пітт у 2020 році випустив шампанське Rosé Fleur de Miraval, яке виробляється в комуні Меніль-сюр-Оже. Серед інших відомих інвесторів у вино-бізнес – 50 Cent та Ідріс Ельба.

Реклама

Нагадаємо, раніше Леонардо Ді Капріо показав жертв війни в Україні та закликав світ їм допомогти.