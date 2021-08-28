Линдеманну полиция вынесла предупреждение, а его продюсеру грозит депортация

К солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики – они проводили следственные действия

К Тиллю Линдеманну приходила полиция, чтобы "побеседовать" / Фото: Скриншот из видео

Музыкант остановился в гостинице "Завидово". Туда минувшей ночью заявились силовики дабы "побеседовать" с Линдеманном.



По информации МВД, полиция пришла предупредить фронтмена Rammstein об административной ответственности, если на его концерте соберется больше 500 человек. По словам организаторов концерта, сейчас Тилль в полном порядке, пишет Telegram-канал "Mash".

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К Линдеманну в гостиничный номер пришли силовики / Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"

Известно также, что полиция РФ составила административный протокол в отношении продюсера Линдеманна – Анара Рейбанда, так как тот нарушил миграционный режим. При пересечении границы России целью поездки он назвал туризм, а фактически занимался организацией концертной деятельности.

Рейбанд был задержан, ему грозит депортация из России.

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Солист Rammstein сейчас находится в Конаковском районе, Тверской области. По словам очевидцев, именно там он должен был дать концерт в поддержку партии "Родина". Позже, 4 и 5 сентября, артист должен выступить на фестивале "Спасская башня".