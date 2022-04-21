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Ліва Шрайбера застала повітряна тривога під час приїзду до Львова: "Можна тільки уявити, як це на передовій"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 17:32
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Знаменитий голлівудський актор розповів про безсонну ніч у підвалі одного з львівських готелів
Лів Шрайбер волонтерить в Україні
Лів Шрайбер волонтерить в Україні / Фото: instagram.com/lievschreiber

Лів Шрайбер, який готував борщ для українців у Перемишлі, днями приїхав до Львова разом із групою волонтерів з організації World Central Kitchen.

Зірка фільму "Люди Ікс" спілкувався з іншими волонтерами й людьми, які змушені були тимчасово покинути свої домівки і поїхати у безпечніше місце.

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Окрім того, у Львові Лів Шрайбер отримав досвід перебування у підвалі під час повітряної тривоги. Як поділився актор у Instagram, за одну ніч пролунало три тривоги.

Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала щонайменше тричі. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був настільки вражений тим, наскільки оптимістичними та жвавими залишаються люди, яких я там зустрів, — зізнався Шрайбер.

Після непростої ночі у підвалі готелю Шрайбер спробував подрімати просто на вулиці.

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Подрімати на вулиці після довгої ночі у Львові. Можна тільки уявити, як це на передовій. Тут так багато неймовірних людей, які можуть розповісти найдивовижніші історії. Я зараз уже живий-здоровий удома. Хотів би я сказати те саме і про них, – написав Лів.

Лів Шрайбер – американський актор, режисер, сценарист та продюсер. Є лауреатом премії "Тоні". Володар шести номінацій на "Золотий глобус". Відомий за фільмами – "Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Справжній Роккі", серіалом "Рей Донован" тощо.

Зазначимо, що дід Ліва по материнській лінії був євреєм з України.

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Нагадаємо, раніше до Львова приїжджав Шон Пенн. Актор вирішив допомагати українським переселенцям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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