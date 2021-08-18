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Лобода предложила Jah Khalib спеть дуэтом, но его супруга против

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
18 августа, 17:46
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Оказалось, что знаменитый казахстанский рэпер часто прислушивается к мнению соей супруги. 27-летний Бахтияр Мамедов (настоящее имя рэпера) заявил, что жена против его дуэта с Лободой
Жена Jah Khalib не хочет, чтобы он пел со Светланой Лободой
Жена Jah Khalib не хочет, чтобы он пел со Светланой Лободой / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/jahkhalib

Причину по которой супруга артиста не хочет, чтобы он пел со Светланой, Jah Khalib не уточняет. Однако и окончательное решение он сам пока не принял, пишет "СтарХит".

Со мной вышла на связь Лобода, она хочет сделать дуэт. Но жена против, говорит — не хотела бы, чтоб я пел со Светой. Окончательное решение пока не принял, но было бы прикольно, — сообщил исполнитель.

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Jah Khalib
Jah Khalib / Фото: instagram.com/jahkhalib

Также Бахтияр объяснил, почему не всегда соглашается на коллаборации с другими артистами. Недавно он планировал сотрудничество группой A'Studio, но не получилось.

Просто не написалась песня. Творчество — не тот продукт, который можно выс*ать. Все это должно пройти через тебя. Сделать го*няную песню по шаблону — могу, но не хочу. Нужно, чтобы композиция была пережита, чтобы все пазлы сошлись, — заявил Jah Khalib в YouTube-шоу "Надо обсудить" с Лаурой Джугелией.

Кстати, Jah Khlaib очень любит Украину. Артист несколько раз приезжал в Киев с концертами. Ранее он также записал совместную композицию с украинской певицей крымско-татарского происхождения Джамалой.

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Смотрите видео о дуэте alyona alyona и Джамалы:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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