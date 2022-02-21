Любовь Успенская дала урок по завоеванию мужчин скандальной Ольге Бузовой

Любовь Успенская до сих пор обижена на Ольгу Бузову, которая на днях пристыдила экс-мужа . Когда-то во время одного из выступлений исполнительница "Мало половин", не подумав, заявила, что Любовь Залмановна именно та певица, после выступления которой все расходятся.
Тогда звезды тогда не стали публично выяснить отношения и ссоры удалось избежать. Однако через некоторое время Успенская решила вспомнить поступок молодой коллеги.
Она сказала, что я та певица, после которой уже все расходятся. Я такой самоуверенной женщины вообще еще не встречала! – заявила артистка, сообщает "5 канал".
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Впрочем, Любовь Успенская не стала ругать Бузову. Напротив, она пожалела телеведущую по-женски. Ведь Оли не везет с мужчинами, и все ее романы постоянно заканчиваются крахом.
Сама же Успенская тоже прошла сквозь ряд неудачных отношений и понимает, как это тяжело. Поэтому артистке она дала совет, как уберечь сердце от разочарований.
По словам Успенской, женщина должна быть загадочной. Артистка говорит, что избраннику до последнего не следует показывать свои чувства, лучше выглядеть холоднокровной и недоступной.
Оставьте его в надежде, но до конца не убеждайте, что любите, дайте ему сомнение. Это очень работает, я всех мужиков свела с ума, – призналась звезда шансона.
Напомним, ранее Любовь Успенская хотела полностью обнажиться для фанатов, но потом передумала.