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Любовь Успенская дала урок по завоеванию мужчин скандальной Ольге Бузовой

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 11:49
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Королеве шансона по-женски жалко звезду. Ведь, на удивления, все романы Бузовой заканчиваются крахом
Любовь Успенская дала урок несчастной в любви Ольге Бузовой.
Любовь Успенская дала урок несчастной в любви Ольге Бузовой. / Фото: Instagram

Любовь Успенская до сих пор обижена на Ольгу Бузову, которая на днях пристыдила экс-мужа . Когда-то во время одного из выступлений исполнительница "Мало половин", не подумав, заявила, что Любовь Залмановна именно та певица, после выступления которой все расходятся.

Тогда звезды тогда не стали публично выяснить отношения и ссоры удалось избежать. Однако через некоторое время Успенская решила вспомнить поступок молодой коллеги.

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Она сказала, что я та певица, после которой уже все расходятся. Я такой самоуверенной женщины вообще еще не встречала! – заявила артистка, сообщает "5 канал".

Сольный вечер Любовь Успенской
Сольный вечер Любовь Успенской / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Впрочем, Любовь Успенская не стала ругать Бузову. Напротив, она пожалела телеведущую по-женски. Ведь Оли не везет с мужчинами, и все ее романы постоянно заканчиваются крахом.

Сама же Успенская тоже прошла сквозь ряд неудачных отношений и понимает, как это тяжело. Поэтому артистке она дала совет, как уберечь сердце от разочарований.

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Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

По словам Успенской, женщина должна быть загадочной. Артистка говорит, что избраннику до последнего не следует показывать свои чувства, лучше выглядеть холоднокровной и недоступной.

Оставьте его в надежде, но до конца не убеждайте, что любите, дайте ему сомнение. Это очень работает, я всех мужиков свела с ума, – призналась звезда шансона.

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Напомним, ранее Любовь Успенская хотела полностью обнажиться для фанатов, но потом передумала.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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