Любовь Успенская хотела полностью обнажиться для фанатов: "Но не так, чтобы как у гинеколога"

В свои 67 лет певица не стесняется демонстрировать формы в пикантных фотосетах. Однако в новом клипе она так и не осмелилась предстать обнаженной

Любовь Успенская передумала сниматься обнаженной в своем клипе. / Фото: Instagram

На днях Любовь Успенская выпустила клип на песню "Фартовая" и уже успела нарваться на хейт. В новой видеоработе звезда планировала шокировать поклонников, появившись полностью голой. Но в последний момент певица почему-то отказалась от излишней откровенности.

Накануне съемок Любовь Залмановна объясняла, что хотела бы показать себя в роли фартовой женщины и одновременно продемонстрировать свою фигуру, сообщает СтарХит.

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Команда, которая снимает видео, – это очень смелые и свободные люди. Они не боятся снимать обнаженную Успенскую . В песне есть такие слова: "С обнаженной душой". Я подумала: сколько можно терпеть и скрывать свое красивое тело, – говорила певица.

Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Тогда же звезда уверяла, что песня "Фартовая" была идеальным поводом раздеться. Артистка объясняла, что у нее не было еще такой удачной песни для обнажения.

"Душа обнаженная" дала мне такой повод, но не так, чтобы как у гинеколога... То есть все будет достойно. Я никогда ничего не делаю поневоле. Никто не заставит меня раздеться без моего желания, – убеждала Успенская.

Любовь Успенская / Фото: пресс-служба

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Любовь Залмановна готова была столкнуться с адским хейтом. В то же время певица сравнивала себя с Мадонной и Шер, которые любят показаться во всей красе.

Конечно, жду комментариев от завистливых баб, которые предлагают достойно стареть. Вот и старейте себе! Это зависть! Все умные люди поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не оконфужусь и не покажу себя так, чтобы это было пошло. Мадонна позволяет себе сниматься обнаженной, Шер тоже, – объяснила звезда.

Однако в результате Успенская так и не удивила "своей обнаженностью" зрителей. В клипе звезда шансона появилась в меху на фоне дорогих машин и на роскошных кроватях.

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Артистка так и не объяснила, почему решила отказаться от горячей идеи, но отметила, что будет продолжать радовать своих поклонников приятными сюрпризами.

Напомним, ранее пластический хирург рассказал о пластике Любови Успенской.