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Любов Успенська хотіла повністю оголитись для фанів: "Але не так, щоб як у гінеколога"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 15:13
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У свої 67 років співачка не соромиться демонструвати форми у пікантних фотосетах. Проте в новому кліпі вона так і не наважилась постати оголеною
Любов Успенська передумала зніматися оголеною у своєму кліпі.
Любов Успенська передумала зніматися оголеною у своєму кліпі. / Фото: Instagram

Днями Любов Успенська випустила кліп на пісню "Фартовая" і вже встигла нарватися на хейт. У новій відеороботі зірка планувала шокувати шанувальників, з'явившись повністю оголеною. Але в останній момент співачка чомусь відмовилась від зайвої відвертості.

Напередодні зйомок Любов Залманівна пояснювала, що хотіла б показати себе у ролі фартової жінки і водночас продемонструвати свою фігуру, повідомляє СтарХіт.

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Команда, яка знімає відео, — це дуже сміливі та вільні люди. Вони не бояться знімати оголену Успенську. У пісні є такі слова: "З душею оголеною". Я й подумала, скільки можна терпіти та приховувати своє гарне тіло, – казала співачка.

Любов Успенська
Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Тоді ж зірка запевняла, що пісня "Фартовая" була ідеальним приводом роздягнутися. Артистка пояснювала, що у неї не було ще такої вдалої пісні для оголення.

"Душа оголена" дала мені такий привід, але не так, щоб як у гінеколога... Тобто все буде гідно. Я ніколи нічого не роблю примусом. Ніхто не змусить мене роздягнутися без мого бажання, — переконувала Успенська.

Любов Успенська
Любов Успенська / Фото: прес-служба

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Любов Залманівна готова була до пекельного хейту. Водночас співачка порівнювала себе з Мадонною та Шер, які також полюбляють показатися у всій красі.

Звичайно, чекаю коментарів від заздрісних баб, які пропонують гідно старіти. Ось і старій собі! Це заздрість! Усі розумні люди зрозуміють, що це гідно. Я ніколи в житті не осоромлюся і не покажу себе так, щоб це було вульгарно. Мадонна дозволяє собі зніматися оголеною, Шер також, – пояснила зірка.

Проте в результаті Успенська так і не здивувала "своєю оголеністю" глядачів. У кліпі зірка шансону з'явилася у хутрі на тлі дорогих машин і на розкішних ліжках.

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Артистка так і не пояснила, чому вирішила відмовитися від гарячої ідеї, але вона запевнила, що продовжуватиме радувати своїх шанувальників приємними сюрпризами.

Нагадаємо, раніше пластичний хірург розповів про пластику Любов Успенської.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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