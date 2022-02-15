Любов Успенська хотіла повністю оголитись для фанів: "Але не так, щоб як у гінеколога"

У свої 67 років співачка не соромиться демонструвати форми у пікантних фотосетах. Проте в новому кліпі вона так і не наважилась постати оголеною

Любов Успенська передумала зніматися оголеною у своєму кліпі. / Фото: Instagram

Днями Любов Успенська випустила кліп на пісню "Фартовая" і вже встигла нарватися на хейт. У новій відеороботі зірка планувала шокувати шанувальників, з'явившись повністю оголеною. Але в останній момент співачка чомусь відмовилась від зайвої відвертості.

Напередодні зйомок Любов Залманівна пояснювала, що хотіла б показати себе у ролі фартової жінки і водночас продемонструвати свою фігуру, повідомляє СтарХіт.

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Команда, яка знімає відео, — це дуже сміливі та вільні люди. Вони не бояться знімати оголену Успенську. У пісні є такі слова: "З душею оголеною". Я й подумала, скільки можна терпіти та приховувати своє гарне тіло, – казала співачка.

Любов Успенська / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Тоді ж зірка запевняла, що пісня "Фартовая" була ідеальним приводом роздягнутися. Артистка пояснювала, що у неї не було ще такої вдалої пісні для оголення.

"Душа оголена" дала мені такий привід, але не так, щоб як у гінеколога... Тобто все буде гідно. Я ніколи нічого не роблю примусом. Ніхто не змусить мене роздягнутися без мого бажання, — переконувала Успенська.

Любов Успенська / Фото: прес-служба

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Любов Залманівна готова була до пекельного хейту. Водночас співачка порівнювала себе з Мадонною та Шер, які також полюбляють показатися у всій красі.

Звичайно, чекаю коментарів від заздрісних баб, які пропонують гідно старіти. Ось і старій собі! Це заздрість! Усі розумні люди зрозуміють, що це гідно. Я ніколи в житті не осоромлюся і не покажу себе так, щоб це було вульгарно. Мадонна дозволяє собі зніматися оголеною, Шер також, – пояснила зірка.

Проте в результаті Успенська так і не здивувала "своєю оголеністю" глядачів. У кліпі зірка шансону з'явилася у хутрі на тлі дорогих машин і на розкішних ліжках.

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Артистка так і не пояснила, чому вирішила відмовитися від гарячої ідеї, але вона запевнила, що продовжуватиме радувати своїх шанувальників приємними сюрпризами.

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