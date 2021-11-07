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Любовь Успенскую обвинили в воровстве песни. Певица ответила

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 13:21
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Любовь Успенская оказалась в центре скандала из-за авторских прав на песню "По полюшку". Автор трека Наталья Лапина рассказала, что певица ее обманула
/ Фото: скриншот

Несколько месяцев назад автор песни запретила Любови Успенской петь песню "По полюшку" на концертах. Наталья заявила, что певица нарушила договоренность и не выплачивает авторские начисления за трек.

Пр словам Лапиной, она подписала договор с певицей согласно которому должна была получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах.

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У меня просто все воруют. Сама звезда в курсе. И сама, наверняка, в доле. Я даже не сомневаюсь. Я написала хит. Его поет вся страна. Каждая собака в ТikTok. Все миллионные просмотры – это мои деньги тоже. Очень много народу скачало песню. Море концертов. Я не видела ни одного отчета, ни одного рубля. Я выгляжу полной дурой, – сказала Лапина.

Наталья Лапина и Любовь Успенская
Наталья Лапина и Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, скриншот

Любовь Успенская несколько месяцев не комментировала обвинения Натальи Лапиной, но теперь певица решила нарушить молчание.

Женщина в неадеквате. У меня все права куплены. У нее крыша съехала. Она просто не знает, как сегодня на себя обратить внимание. У меня права защищены, – заявила Любовь Успенская журналистам программы "Ты не поверишь".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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