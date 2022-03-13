Максим Галкин о закрытии Instagram в России: Не самое страшное, что сейчас происходит

Главной темой среди российских блогеров и звезд стало закрытие Instagram в России. Максим Галкин такого ажиотажа не одобряет

Максим Галкин прокомментировал закрытие Instagram в России / Фото: Instagram

Российский шоу-бизнес массово стал переходить в Telegram и ВКонтакте. Звезды пишут прощальные посты, рассказывают, как скачать все фото. Максим Галкин не поддается такой истерии вокруг соцсетей. Юморист хоть тоже создал свой Telegram-канал, но писать прощальные посты и скачивать фото из Instagram не собирается.

Напоминаю, что у меня есть Telegram-канал. Там я пока осваиваюсь. Что касается работы Instagram, я ничего не архивирую. Считаю, что закрытие соцсетей – не самое страшное, что происходит в нашей жизни, - сказал юморист в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Ранее росСМИ обсуждали, что Максим Галкин вместе с семьей сбежали из России. Алла Пугачева эта опровергла.

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Напомним, Максим Галкин один из первых прокомментировал российскую агрессию и поддержал Украину. Россияне активно критикуют юмориста из-за его позиции. А российские власти хотят Галкина лишить наград и званий.