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Задорный Максим Галкин лихо подпрыгнул на яхте в море и "завис" в воздухе: (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 июля, 11:10
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Супруг певицы Аллы Пугачевой снова радует поклонников позитивными кадрами. В этот раз телеведущий в забавной позе подпрыгнул на яхте
Максим Галкин на яхте
Максим Галкин на яхте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин, который ранее помыл 150-летний потолок в замке Аллы Пугачевой, поделился с поклонниками новым фото с отдыха. Шоумен опубликовал кадр, сделанный во время морской прогулки.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте, артист подпрыгивает, как будто собирается прыгнуть в воду. При этом у телеведущего явно заметны мускулы.

Всем дарю заряд энергии на неделю, – подписал фото Максим Галкин.

Максим Галкин
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Коллеги и поклонники телеведущего оценили эффектный кадр, но не сдержались от сарказма.

  • "Шампанское во мне также увеличивает прыгучесть! Браво, Максим! Красиво все в этом кадре!"
  • "Spiderman нервно курит в сторонке"
  • "Аж пальцы на ноге закрутились!"
  • "Фантастика, как вы это сделали? Много лет пытаюсь прыгнуть и зависнуть в воздухе"

Также Максим Галкин опубликовал короткое видео, на котором запечатлил волны.

Скриншот Instagram

Семья Аллы Пугачевой каждое лето отправляется на море отдыхать. Но недавно Максим Галкин отправился в Европу по работе, поэтому отдохнул самостоятельно.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми Аллы Пугачевой.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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