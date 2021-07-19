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Завзятий Максим Галкін хвацько підстрибнув на яхті в море і "завис" у повітрі: (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 липня, 11:10
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Чоловік співачки Алли Пугачової знову радує шанувальників позитивними кадрами. Цього разу телеведучий в кумедній позі підстрибнув на яхті
Максим Галкін на яхті
Максим Галкін на яхті / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкін, який раніше помив 150-річну стелю в замку Алли Пугачової, поділився з шанувальниками новим фото з відпочинку. Максим опублікував кадр, зроблений під час морської прогулянки.

На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті, артист підстрибує, як ніби збирається стрибнути в воду. При цьому у телеведучого явно помітні м'язи.

Усім дарую заряд енергії на тиждень, – підписав фото Максим Галкін.

Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Колеги і шанувальники телеведучого оцінили ефектний кадр, але не стрималися від сарказму.

  • "Шампанське в мені також збільшує стрибучість! Браво, Максим! Красиво все у цьому кадрі!"
  • "Spiderman нервово курить збоку"
  • "Аж пальці на нозі закрутилися!"
  • "Фантастика, як ви це зробили? Багато років намагаюся стрибнути та зависнути в повітрі"

Також Максим Галкін опублікував коротке відео, на якому засняв хвилі.

Скріншот Instagram

Сім'я Алли Пугачової щоліта вирушає на море відпочивати. Але нещодавно Максим Галкін поїхав до Європи по роботі, тому відпочив самостійно.

Дивіться в сюжеті, як Пугачова вчить свого сина:

Раніше Максим Галкін зворушив Мережу новим відео з дітьми Алли Пугачової.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Ми більше не пара ... Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу.

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