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Максим Галкин впервые показал своих детей после отъезда из России (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 08:25
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Уже больше трех месяцев юморист с Аллой Пугачевой, сыном и дочерью находятся в Израиле. Очевидно, что семья в ближайшее время не планирует возвращаться на родину
Максим Галкин показал видео с семейного отдыха
Максим Галкин показал видео с семейного отдыха / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Чем дольше Максим Галкин и Алла Пугачева находятся за границей, тем острее их травят на России путинские марионетки. Но, несмотря на хейт, юморист продолжает осуждать Кремль за войну в Украине и финансово помогать украинским беженцам. Также Примадонна может нарушить молчание и публично высказаться о сегодняшних событиях.

Известно, что звездные супруги обустроилось в израильском городе Кесария. Их дети – Лиза и Гарри все время учились онлайн с репетиторами. Сейчас у наследников артистов каникулы, которые они проводят в том же Израиле вместе с родителями.

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В Instagram Максим Галкин показал видео, снятое во время семейного отдыха на море. Ранее юморист часто радовал фанатов общими кадрами с женой и детьми, но после начала полномасштабной войны он отказался от такого контента.

В кадре засветились Лиза и Гарри – они играют в воде и радуются лету. Кстати, за кадром слышен голос Аллы Пугачевой.

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Галкин лаконично, но содержательно подписал ролик: "На море с семьей – бесценно".

Ранее в Сети начали предполагать, что звездные супруги больше не вернутся в Россию. Ходили слухи, что они продают свой роскошный замок, а также занялись оформлением гражданства Израиля.

Сама же Примадонна заявила, что ближе к окончанию летнего сезона планирует приехать на родину. Но действительно ли это так – неизвестно.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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