Маленький і товстенький чоловік: Лоліта публічно висміяла Олександра Цекало

Скандальна артистка, яка відверто розповіла про хірургічні втручання та їхні наслідки, заявила, що у 90-х Цекало був "маленьким та товстеньким чоловіком".
Нагадаємо, що у 1985 році Лоліта разом з Олександром створили вокальний тандем – кабаре-дует "Академія", який зумів стати популярним. Тоді кожна пісня артистки та телеведучого ставала хітом, але у 2000 році колектив розпався. Сталося це через розлучення учасників дуету. Відомо, що надалі і Цекало, і Мілявська зробили блискучі кар'єри.
- Є один рік, який у мене геть вилетів з пам'яті. Це 1987 рік. Мені про нього нагадала "Вікіпедія". Це рік народження кабаре-дуету "Академія". Я навіть не пам'ятаю, з ким у мене там і що було, але "Вікіпедія" нагадала, що був такий маленький і товстенький чоловік, – сказала співачка на шоу Суперстар.
Також Мілявська пригада, що їхньому дуету "як повітря, потрібні були ефіри". За її словами, вони з Цекало були готові ходити скрізь, де їх кличуть.
Стосунки Лоліти з Цекало
Пара прожила разом у шлюбі цілих 12 років. У 2000-му Мілявська та Олександр розлучилися і відтоді не спілкуються. Причиною розриву Лоліта називала їхнє творче суперництво та складний характер Цекало.
За два роки до розлучення, у них народилась донька Єва. Тільки через декілька років з'ясувалося, що насправді дівчинка не є біологічною дочкою Олександра — у цьому зізналася сама співачка. Про спражнього батька Єви Лоліта не розповідає досі, однак ходять чутки, що це був чоловік, який загинув за 40 днів до народженні малечі.
Після розставання Цекало довго не міг знайти собі щастя. Лише у 2008 році він одружився з сестрою Віри Брежнєвої – Вікторією. Закохані не афішували свої стосунки, тож про них мало відомо. Однак коли вони розлучилися, то про це широко обговорювали в ЗМІ. А почався галас через те, що ще до розставання з Вікою продюсер закрутив новий роман.
Згодом новою обраницею телеведучого стала художниця Дарина Ервін. Зараз пара разом проживає у Сполучених Штатах. Відзначимо, що різниця у віці між чоловіком та жінкою 30 років. Та незважаючи на це, закохані виглядають неймовірно щасливими.
Щодо особистого життя Лоліти, то вона п'ять разів виходила заміж. Зараз вона щаслива у нових стосунках, але не поспішає пов'язувати себе шлюбом.
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