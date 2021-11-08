Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори 🚫 Жорсткий карантин

Одкровення Лободи

Гага та Гуччі

Архів Ротару

Думка про "Вічних"

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Маленький і товстенький чоловік: Лоліта публічно висміяла Олександра Цекало

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 10:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка вже давно не співпрацює та не товаришує з Олександром Цекало, однак регулярно згадує про нього. Так, в ефірі телешоу Мілявська гостро пройшлась по зовнішнісності колишнього чоловіка
Лоліта Мілявська невтішно відгукнулася про ексчоловіка Олександра Цекала.
Лоліта Мілявська невтішно відгукнулася про ексчоловіка Олександра Цекала. / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, Legion-Media

Скандальна артистка, яка відверто розповіла про хірургічні втручання та їхні наслідки, заявила, що у 90-х Цекало був "маленьким та товстеньким чоловіком".

Нагадаємо, що у 1985 році Лоліта разом з Олександром створили вокальний тандем – кабаре-дует "Академія", який зумів стати популярним. Тоді кожна пісня артистки та телеведучого ставала хітом, але у 2000 році колектив розпався. Сталося це через розлучення учасників дуету. Відомо, що надалі і Цекало, і Мілявська зробили блискучі кар'єри.

Реклама

- Є один рік, який у мене геть вилетів з пам'яті. Це 1987 рік. Мені про нього нагадала "Вікіпедія". Це рік народження кабаре-дуету "Академія". Я навіть не пам'ятаю, з ким у мене там і що було, але "Вікіпедія" нагадала, що був такий маленький і товстенький чоловік, – сказала співачка на шоу Суперстар.

Також Мілявська пригада, що їхньому дуету "як повітря, потрібні були ефіри". За її словами, вони з Цекало були готові ходити скрізь, де їх кличуть.

Архівні фото Лоліти разом з Цекало. | Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. | Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. | Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. | Фото: скриншот
Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот
1/4

Стосунки Лоліти з Цекало

Пара прожила разом у шлюбі цілих 12 років. У 2000-му Мілявська та Олександр розлучилися і відтоді не спілкуються. Причиною розриву Лоліта називала їхнє творче суперництво та складний характер Цекало.

Реклама

За два роки до розлучення, у них народилась донька Єва. Тільки через декілька років з'ясувалося, що насправді дівчинка не є біологічною дочкою Олександра — у цьому зізналася сама співачка. Про спражнього батька Єви Лоліта не розповідає досі, однак ходять чутки, що це був чоловік, який загинув за 40 днів до народженні малечі.

Лоліта з донькою Євою та Олександром Цекало. Фото: Соцмережі

Після розставання Цекало довго не міг знайти собі щастя. Лише у 2008 році він одружився з сестрою Віри Брежнєвої – Вікторією. Закохані не афішували свої стосунки, тож про них мало відомо. Однак коли вони розлучилися, то про це широко обговорювали в ЗМІ. А почався галас через те, що ще до розставання з Вікою продюсер закрутив новий роман.

Згодом новою обраницею телеведучого стала художниця Дарина Ервін. Зараз пара разом проживає у Сполучених Штатах. Відзначимо, що різниця у віці між чоловіком та жінкою 30 років. Та незважаючи на це, закохані виглядають неймовірно щасливими.

Реклама

Щодо особистого життя Лоліти, то вона п'ять разів виходила заміж. Зараз вона щаслива у нових стосунках, але не поспішає пов'язувати себе шлюбом.

Інші новини про зірок:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти