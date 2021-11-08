Маленький і товстенький чоловік: Лоліта публічно висміяла Олександра Цекало

Співачка вже давно не співпрацює та не товаришує з Олександром Цекало, однак регулярно згадує про нього. Так, в ефірі телешоу Мілявська гостро пройшлась по зовнішнісності колишнього чоловіка

Лоліта Мілявська невтішно відгукнулася про ексчоловіка Олександра Цекала. / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, Legion-Media

Скандальна артистка, яка відверто розповіла про хірургічні втручання та їхні наслідки, заявила, що у 90-х Цекало був "маленьким та товстеньким чоловіком".

Нагадаємо, що у 1985 році Лоліта разом з Олександром створили вокальний тандем – кабаре-дует "Академія", який зумів стати популярним. Тоді кожна пісня артистки та телеведучого ставала хітом, але у 2000 році колектив розпався. Сталося це через розлучення учасників дуету. Відомо, що надалі і Цекало, і Мілявська зробили блискучі кар'єри.

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- Є один рік, який у мене геть вилетів з пам'яті. Це 1987 рік. Мені про нього нагадала "Вікіпедія". Це рік народження кабаре-дуету "Академія". Я навіть не пам'ятаю, з ким у мене там і що було, але "Вікіпедія" нагадала, що був такий маленький і товстенький чоловік, – сказала співачка на шоу Суперстар.

Також Мілявська пригада, що їхньому дуету "як повітря, потрібні були ефіри". За її словами, вони з Цекало були готові ходити скрізь, де їх кличуть.

Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот Архівні фото Лоліти разом з Цекало. / Фото: скриншот 1 /4

Стосунки Лоліти з Цекало

Пара прожила разом у шлюбі цілих 12 років. У 2000-му Мілявська та Олександр розлучилися і відтоді не спілкуються. Причиною розриву Лоліта називала їхнє творче суперництво та складний характер Цекало.

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За два роки до розлучення, у них народилась донька Єва. Тільки через декілька років з'ясувалося, що насправді дівчинка не є біологічною дочкою Олександра — у цьому зізналася сама співачка. Про спражнього батька Єви Лоліта не розповідає досі, однак ходять чутки, що це був чоловік, який загинув за 40 днів до народженні малечі.

Лоліта з донькою Євою та Олександром Цекало. Фото: Соцмережі

Після розставання Цекало довго не міг знайти собі щастя. Лише у 2008 році він одружився з сестрою Віри Брежнєвої – Вікторією. Закохані не афішували свої стосунки, тож про них мало відомо. Однак коли вони розлучилися, то про це широко обговорювали в ЗМІ. А почався галас через те, що ще до розставання з Вікою продюсер закрутив новий роман.

Згодом новою обраницею телеведучого стала художниця Дарина Ервін. Зараз пара разом проживає у Сполучених Штатах. Відзначимо, що різниця у віці між чоловіком та жінкою 30 років. Та незважаючи на це, закохані виглядають неймовірно щасливими.

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Щодо особистого життя Лоліти, то вона п'ять разів виходила заміж. Зараз вона щаслива у нових стосунках, але не поспішає пов'язувати себе шлюбом.

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