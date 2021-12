Мерайя Кэри пришла в McDonald's в вечернем платье и посмеялась над персоналом: Я просто хотела чизбургер

Знаменитая певица удивила посетителей и сотрудников McDonald's и своим появлением, и роскошным нарядом, который она выбрала специально для этого вечера.

Мэрайя Кэри пришла в McDonald's в вечернем платье. / Фото: instagram.com/mariahcarey

На днях Мэрайя Кэри, песню которой перепела дочь Юлии Началовой, посетила заведение McDonald's, чтобы ознакомиться с новогодним меню "Мэрайи", которое она сама создала.

Артистке удалось шокировать посетителей и персонал, ведь она для этого выхода выбрала яркий look, словно для красной дорожки – изысканное длинное платье с разрезом, пайетками и каблуки. Из аксессуаров певица добавила блестящую черную маску.

Реклама

Скриншот: instagram/mariahcarey

Исполнительница All I Want for Christmas Is You приехала в заведение вместе со своими 10-летними близнецами – сыном Мароккан и дочерью Монро, которые помогли звездной мамочке устроить легкие проделки с персоналом, прежде чем заказать фастфуд.

Мы неожиданно отправились к McDonald's, чтобы увидеть меню Mariah. Это была классика!, – подписала видео Кэри в Instagram.

Отметим, к Новому году Мэрайя Кэри создала собственное меню, при заказе которого посетители могут бесплатно получить некоторые блюда и даже аксессуары.

Реклама

Как видно на ролике, сначала дочь артистки пыталась заказать футболку Мэрайи Кэри, шапку и БигМак возле проходного окна с весело агрессивным, хриплым нью-йоркским акцентом. Возможно, это такая реклама меню Кэрри? Или действительно просто пранк

Мы прямо здесь, и дети хотели пойти в McDonald's. Мне просто нужен чизбургер, – сказала артистка в заведении персоналу.

Сотрудники заведения и посетители были приятно удивлены таким сюрпризом. Неизвестно, получила ли Кэри еду, но она нашла время для селфи с ошеломленными сотрудниками и успела поздравить посетителей с новогодними праздниками.