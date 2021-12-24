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Мерайя Кері прийшла в McDonald's у вечірній сукні та поглузувала над персоналом: Я просто хотіла чізбургер

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 18:10
В закладинки
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Знаменита співачка здивувала відвідувачів та співробітників McDonald's і своєю появою, і розкішним вбранням, який вона обрала спеціально для цього вечора
Мерайя Кері прийшла до McDonald's у вечірній сукні.
Мерайя Кері прийшла до McDonald's у вечірній сукні. / Фото: instagram.com/mariahcarey

Днями Мерайя Кері, пісню якої переспівала донька Юлії Началової, відвідала заклад McDonald’s, щоб ознайомитися з новорічнім меню "Мерайї", яке вона сама створила.

Артистці вдалось шокувати відвідувачів та персонал, адже вона для цього виходу обрала яскравий look, немов для червоної доріжки – вишукана довга сукня з розрізом, паєтками та підроби. І з аксесуарів співачка додала блискучу чорну маску.

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Скріншот: instagram/mariahcarey

Виконавиця All I Want for Christmas Is You приїхала до закладу разом зі своїми 10-річними близнюками – сином Мароккан і донькою Монро, які допомогли зірковій матусі влаштувати легкі витівки з персоналом, перш ніж замовити фастфуд.

Ми несподівано вирушили до McDonald's, щоб побачити меню Mariah. То була класика!, – підписала відео Кері в Instagram.

Зазначимо, до Нового року Мерайя Кері створила власне меню, при замовленні якого, відвідувачі можуть безкоштовно отримати деякі страви та навіть аксесуари.

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Як видно на ролику, спочатку донька артистки намагалася замовити футболку Мерайї Кері, шапку та БігМак біля прохідного вікна з весело агресивним, хрипким нью-йоркським акцентом. Можливо, це така реклама меню Кері?! Або й справді просто пранк

Ми просто тут, і діти хотіли піти в McDonald's. Мені просто потрібен чізбургер, – сказала артистка у закладі персоналу.

Співробітники закладу та відвідувачі були приємно вражені таким сюрпризом. Невідомо, чи отримала Кері їжу, але вона знайшла час для селфі з приголомшеними співробітниками та встигла привітати відвідувачів з новорічними святами.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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