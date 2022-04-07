"Мир – это ответ": актриса Шэрон Стоун зажгла свечу в честь украинцев

Знаменитая голливудская актриса в очередной раз поддержала Украину, которая уже 43-й день отражает атаки российской армии

Звезда "Основного инстинкта" поддержала украинцев / Фото: Getty Images

С первого дня войны цивилизованный мир объединился вокруг Украины. Западные звезды информационно и финансово помогают Украине в борьбе против российских оккупантов. Звезда фильма "Основной инстинкт" – одна из них. И она снова продемонстрировала солидарность с украинцами.

На своей странице в инстаграм Шэрон Стоун опубликовала видео: она зажгла свечу в цветах нашего флага в поддержку народа Украины.

Реклама

Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев и посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах.

А публикацию сопроводила месседжем: "Мир – это ответ".

Мы благодарим Шэрон Стоун за поддержку в столь непростой момент.

Реклама

Также сейчас обсуждают непростое видео Святослава Вакарчука из Бородянки.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!