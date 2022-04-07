"Мир – это ответ": актриса Шэрон Стоун зажгла свечу в честь украинцев

С первого дня войны цивилизованный мир объединился вокруг Украины. Западные звезды информационно и финансово помогают Украине в борьбе против российских оккупантов. Звезда фильма "Основной инстинкт" – одна из них. И она снова продемонстрировала солидарность с украинцами.
На своей странице в инстаграм Шэрон Стоун опубликовала видео: она зажгла свечу в цветах нашего флага в поддержку народа Украины.
Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев и посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах.
А публикацию сопроводила месседжем: "Мир – это ответ".
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Мы благодарим Шэрон Стоун за поддержку в столь непростой момент.
Также сейчас обсуждают непростое видео Святослава Вакарчука из Бородянки.
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