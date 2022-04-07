Святослав Вакарчук показал последствия российских зверств в Бородянке

Знаменитый музыкант приехал в Бородянку, которая также очень сильно пострадала от военных действий

Музыкант опубликовал непростое видео / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук сейчас ездит по Украине: он поддерживает концертами людей, а также показывает все ужасы, которые принесла в Украину война России. Недавно он показывал обстрелянную Одессу, отель на Юге, где когда-то останавливался, был в Харькове. А теперь он показал ужасы разрушенной Бородянки в Киевской области.

На своей странице в инстаграм Святослав Вакарчук показал руины города, а также пообщался с местными жителями и поблагодарил спасателей, которые сейчас разбирают завалы.

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Позади меня – разрушенные российскими ужасными авиаударами дома поселка Бородянка. Сейчас кажется, что жизнь здесь остановилась и закончилась. Там в завалах остаются до сих пор люди, которых еще не смогли вытащить. Невозможно описать это ощущение. Казалось бы, что здесь сам дьявол пришел сделать свою страшное дело. Но даже сейчас здесь начинает возвращаться жизнь,

– говорит артист.

После увиденного на глаза наворачиваются слезы. Но нет сомнений, что вскоре вся российская нечисть, пришедшая в нашу страну с войной, понесет наказание. Мы верим в ВСУ и нашу скорую победу.

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Также сейчас обсуждают: Настя Каменских не сдержала слез, говоря о войне в Украине.

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