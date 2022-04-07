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"Мир – це відповідь": акторка Шерон Стоун запалила свічку на честь українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 13:02
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Знаменита голлівудська акторка вкотре підтримала Україну, яка вже 43-й день відбиває атаки російської армії
Зірка "Основного інстинкту" підтримала українців
Зірка "Основного інстинкту" підтримала українців / Фото: Getty Images

З першого дня війни цивілізований світ об'єднався довкола України. Західні зірки інформаційно та фінансово допомагають Україні в боротьбі проти російських окупантів. Зірка фільму "Основний інстинкт" – одна з них. І вона знову продемонструвала солідарність із українцями.

На своїй сторінці у інстаграм Шерон Стоун опублікувала відео: вона запалила свічку у кольорах нашого прапора на підтримку народу України.

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Ми запалюємо цю свічку на честь українців та присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо за ваші втрати, і ми з вами в наших серцях.

А публікацію супроводжувала меседжем: "Світ – це відповідь".

Ми дякуємо Шерон Стоун за підтримку в такий непростий момент.

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Також зараз обговорюють непросте відео Святослава Вакарчука із Бородянки.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram -каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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