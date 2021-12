Мисс Америка впервые в истории конкурса стала девушка из Аляски

В прошлом году конкурс был отменен из-за пандемии, но в этом его все же решили провести. Miss America 2022 выбрали на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут

"Мисс Америка 2022" стала Эмма Бройлес из Аляски / Фото: facebook.com/missamerica

За титул "Мисс Америка 2022" боролись 50 девушек. 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски получила корону из рук последней победительницы конкурса Камиллы Шриер, а еще 100 000 призовых долларов.

На конкурсе талантов Эмма спела песню Let Me Be Your Star, кроме того, ей пришлось отвечать на вопрос из ряда "Что бы вы сделали?" в случае неуместных комментариев в ее адрес или сексуальных домогательств.

Фотографии победительницы Miss America 2022 опубликованы в Instagram-профиле конкурса.

Новая "Мисс Америка" – Эмма Бройлес / Фото: instagram.com/missamerica

Второе место на конкурсе "Мисс Америка 2022" заняла Лорен Брадфорд из Алабамы, а третье досталось Элизабет Пьер из Массачусетса.

Что известно о новой "Мисс Америка"

Как мы уже сказали, Эмма Бройлес – первая представительница Аляски, которой досталась корона конкурса. Девушка учится в Университете штата Аризона, специализируется на биомедицинских науках и мечтает стать дерматологом.

Эмма Бройлес – новая "Мисс Америка 2022" / Фото: instagram.com/missamerica

Также Эмма участвует в организации Специальных Олимпиад, которые устраивают для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. В такой олимпиаде уже 12 лет участвует брат Эммы, страдающий синдромом Дауна.

