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Міс Америка вперше в історії конкурсу стала дівчина з Аляски

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 09:21
В закладинки
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Торік конкурс був скасований через пандемію, але цього року його все ж таки вирішили провести. Miss America 2022 обрали на арені Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі, штат Коннектикут
"Міс Америка 2022" стала Емма Бройлес з Аляски
"Міс Америка 2022" стала Емма Бройлес з Аляски / Фото: facebook.com/missamerica

За титул "Міс Америка 2022" змагалися 50 дівчат. 20-річна Емма Бройлес з Аляски отримала корону з рук останньої переможниці конкурсу Камілли Шрієр, а ще 100 000 призових доларів.

На конкурсі талантів Емма заспівала пісню Let Me Be Your Star, крім того, їй довелося відповідати на запитання "Що б ви зробили?" у разі недоречних коментарів на її адресу чи сексуальних домаганнь.

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Фотографії переможниці Miss America 2022 Instagram-профілі конкурсу.

Нова "Міс Америка" – Емма Бройлес
Нова "Міс Америка" – Емма Бройлес / Фото: instagram.com/missamerica

Друге місце на конкурсі "Міс Америка 2022" посіла Лорен Брадфорд з Алабами, а третє дісталося Елізабет П'єр із Массачусетсу.

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Що відомо про нову "Міс Америка"

Як ми вже сказали, Емма Бройлес – перша представниця Аляски, якій дісталася корона конкурсу. Дівчина навчається в Університеті штату Арізона, спеціалізується на біомедичних науках та мріє стати дерматологом.

Емма Бройлес – нова "Міс Америка 2022"
Емма Бройлес – нова "Міс Америка 2022" / Фото: instagram.com/missamerica

Також Емма бере участь в організації Спеціальних Олімпіад, які влаштовують людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. В такій олімпіаді вже 12 років бере участь брат Емми, який страждає на синдром Дауна.

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