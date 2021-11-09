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Мистика или случайность? На месте съемок "Ржавчины" снова случилась беда

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
9 ноября, 01:05
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Пострадал член съемочной группы фильма
Светотехника фильма "Ржавчина" укусил паук/Коллаж: Сегодня
Светотехника фильма "Ржавчина" укусил паук/Коллаж: Сегодня

На месте съемок фильма "Ржавчина", где недавно актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора Галину Хатчинс, вновь произошло ЧП. Светотехника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук.

Об этом сообщает Sky News.

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Детали инцидента

В момент пребывания светотехника Джейсона Миллера на месте съемок в Нью-Мексико, его укусил ядовитый коричневый паук-отшельник, обитающий в Северной Америке. Несколько дней у него развивались тяжелые симптомы, среди которых невроз руки и сепсис.

Состояние мужчины сейчас

Миллер был госпитализирован. Чтобы остановить инфекцию, он перенес несколько операций за день. Сейчас врачи пытаются спасти руку от ампутации.

"Джейсона ждет долгий путь к выздоровлению, если медицинская бригада сможет спасти его руку. При худших обстоятельствах он потеряет руку, что изменит жизнь Джейсона и его семьи", — говорится в сообщении на онлайн-платформе для пожертвования "Just Giving".

Представитель продюсеров, а также сам Алек Болдуин заявили, что "не комментируют личные вопросы отдельных членов съемочной группы".

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Убийство кинооператора Галины Хатчинс

Известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" убил украинского кинооператора Галину Хатчинс. Он стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

В результате выстрела пострадали два человека. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позже умерла.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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