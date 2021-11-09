Мистика или случайность? На месте съемок "Ржавчины" снова случилась беда

Пострадал член съемочной группы фильма

Светотехника фильма "Ржавчина" укусил паук/Коллаж: Сегодня

На месте съемок фильма "Ржавчина", где недавно актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора Галину Хатчинс, вновь произошло ЧП. Светотехника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук.

Об этом сообщает Sky News.

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Детали инцидента

В момент пребывания светотехника Джейсона Миллера на месте съемок в Нью-Мексико, его укусил ядовитый коричневый паук-отшельник, обитающий в Северной Америке. Несколько дней у него развивались тяжелые симптомы, среди которых невроз руки и сепсис.

Состояние мужчины сейчас

Миллер был госпитализирован. Чтобы остановить инфекцию, он перенес несколько операций за день. Сейчас врачи пытаются спасти руку от ампутации.

"Джейсона ждет долгий путь к выздоровлению, если медицинская бригада сможет спасти его руку. При худших обстоятельствах он потеряет руку, что изменит жизнь Джейсона и его семьи", — говорится в сообщении на онлайн-платформе для пожертвования "Just Giving".

Представитель продюсеров, а также сам Алек Болдуин заявили, что "не комментируют личные вопросы отдельных членов съемочной группы".

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Убийство кинооператора Галины Хатчинс

Известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" убил украинского кинооператора Галину Хатчинс. Он стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

В результате выстрела пострадали два человека. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позже умерла.

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