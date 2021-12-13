Молодая супруга Петросяна показала, каким вырос их сын: "Папа в миниатюре"

В прошлом году Татьяна Брухунова подарила юмористу Евгению Петросяну наследника. Сына назвали Ваганом в честь деда

Татьяна Брухунова показала фото и видео с маленьким сыном. / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny, instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова не часто делится в соцсетях фото и видео с сыном. И все из-за травли, которую светская львица часто испытывает. Вспомните только, как ее высмеяли из-за образа, похожего на лук Людмилы Прокоповной из "Служебного романа".

Однако сегодня жена Евгения Петросяна решила прибегнуть к исключениям – она опубликовала милый ролик с мальчиком. Более того, для этого у Татьяны появился весомый повод – Вагану исполнился год и девять месяцев.

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Сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. / Фото: instagram.com/bruhunova

Как оказалось, звездная семья празднует не только дни рождения сына, но и его возраст по месяцам!

На видео, которое опубликовала Брухунова, мальчик появился в синей рубашке с интересным принтом. Он задувал свечу на аппетитном торте, который заказала ему мама.

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Фоллорверы были очарованы таким трогательным постом. Одни отметили, что мальчик – копия своего папы, а другие – копия мамы. Некоторые написали, что наследник Петросяна растет очень умным и способным:

Папа в миниатюре. Какой маленький прелестник.

Бравый парень, модная рубашка, а щечки – ?.

Прекрасный малыш, разговаривает уже так хорошо.

Очаровательный мальчик. Очень похож на вас.

Просто прелесть. Спасибо за такое хорошее фото малыша.

Кратко о Петросяне и Брухуновой

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян расстался с артисткой Еленой Степаненко после 33 лет брачной жизни. Впоследствии юморист закрутил роман со своей помощницей – Татьяной Брухуновой. Отметим, что женщина моложе юмориста на 44 года. 13 марта 2020 года они стали родителями. Впрочем, ходят слухи, что ребенка вынашивала суррогатная мать.

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Кроме того, у Петросяна есть еще дочь Викторина от первого брака. Женщине уже 53 года, и она давно живет в США.

Кстати, раньше, Татьяна Брухунова выразила недовольство потому, что ее сравнивают с дочерью Боярского – Елизаветой. А осенью она удивила Сеть неожиданным нарядом.