Молодая жена Петросяна – вылитая Людмила Прокоповна из Служебного романа. Сравниваем фото

Татьяну Брухунову часто высмеивают в Сети за ее стиль. Но на этот раз она таки "удивила" фолловеров образом

Татьяну Брухунову сравнили с Людмилой Прокоповной из "Служебного романа". / Фото: instagram.com/bruhunova, Скриншот из YouTube

В соцсетях неоднократно отмечали, что брак с 75-летним российским юмористом Евгением Петросяном превратил 32-летнюю Татьяну Брухунову в роскошную светскую львицу, но это не помогло ей с фантазией и вкусом.

Брухунова, которая воспитывает маленького сына Вагана, ни от кого не скрывает свою жизнь и активно показывает фолловерам, как она одевается, что ест и вообще, как проводит досуг. И каждый раз она попадает под шквал хейта, но продолжает вести блог.

Реклама

Сейчас Татьяна решила похвастаться в Сети актерскими способностями. Она предстала перед поклонниками в образе знаменитой Людмилы Прокоповной из фильма "Служебный роман".

Фото: скриншот instagram/bruhunova

Жена Петросяна так же убрала волосы назад, надела такой же коричневый пиджак и белую блузку. К луку она добавила аксессуар – большие круглые очки.

В Instastories она сама себя сравнила с Людмилой Прокоповной, опубликовав свою фотографию и кадр из фильма.

Реклама

Такой неожиданный образ Татьяны Брухуновой не смогли пройти пользователи стороной и сразу написали ей немало комментариев:

Однако разумная. Будет жить на всем готовом. Получит состояние и выскочит за молодого.

Мымра.

Стиль надо подбирать по героиням фильмов. Как я раньше не додумалась.

Сходство есть.

Фото: скриншот instagram/spletnik.tv

Впоследствии сама Татьяна отреагировала на хейт со стороны фолловеров касательно ее образа:

Разве я замахнулась? Репост поста, который я разместила сегодня, вызвал бурную реакцию. Только непонятно почему. Как меня только не обзывали за сходство с героиней Алисы Фрейндлих в культовой картине, – написала Брухунова в Instastories.

Фото: скриншот instagram/bruhunova

Что известно об отношениях Брухуновой и Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист был женат на Елене Степаненко. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын.

Реклама

После того как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, посыпались возмущенные комментарии общественности – кто-то уверен, что этот брак ненастоящий, кто-то пишет, что Татьяна годится Евгению во внуки и такая разница в возрасте неприемлема.

Впрочем, пара не обращает внимания на комментарии, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

Кстати, раньше, жена Петросяна выразила недовольство потому, что ее сравнивают с дочерью Боярского – Елизаветой.