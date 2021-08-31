Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Беби-бум

Скандал с Джа

Большое возвращение

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона: Я понял, что спасем жизнь пацану

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
31 августа, 19:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время интервью Дмитрию Гордону скандальный рэпер Моргенштерн рассказал о том, что собирает деньги на лечение ребенку, после чего заплакал
Моргенштерн расплакался во время интервью Дмитрию Гордону
Моргенштерн расплакался во время интервью Дмитрию Гордону / Фото: Скриншот из YouTube

Артист, который пришел на интервью в леопардовых шортах и шлепанцах, рассказал историю, после которой расплакался перед камерами.

Столько счастья, как за последнюю неделю, я не испытывал никогда за всю жизнь ни под какими наркотиками. Я подхожу вчера к ней (своей жене Диларе – Ред.) и говорю: "Мне очень плохо, я будто сейчас умру". Это была какая-то паранойя сумасшедшая. А мы сейчас собираем деньги для ребенка…, – начал рэпер.

Реклама

Моргенштерн недавно объявил сбор средств на лечение трехлетнего мальчика. Необходимая сумма – 160 миллионов рублей.

И потом, в один момент до меня доходит, что мы соберем эту сумму. И я начал реветь, как с*ка, после этого я начал смеяться, как с*ка и кричать в подушку. Эмоций столько, я был трезвый. Эмоции от того, что я понял, что мы спасем жизнь пацану, – резюмировал Моргенштерн.

Скриншот: YouTube

Ранее артист призвал всех своих подписчиков, которых, на минуточку, 10 миллионов, прислать по 16 рублей, чтобы таким образом собрать 160 миллионов рублей. Сам рэпер недавно перевел родителям ребенка 6 666 666 рублей.

Еще новости по теме:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять