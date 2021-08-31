Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона: Я понял, что спасем жизнь пацану

Во время интервью Дмитрию Гордону скандальный рэпер Моргенштерн рассказал о том, что собирает деньги на лечение ребенку, после чего заплакал

Моргенштерн расплакался во время интервью Дмитрию Гордону / Фото: Скриншот из YouTube

Артист, который пришел на интервью в леопардовых шортах и шлепанцах, рассказал историю, после которой расплакался перед камерами.

Столько счастья, как за последнюю неделю, я не испытывал никогда за всю жизнь ни под какими наркотиками. Я подхожу вчера к ней (своей жене Диларе – Ред.) и говорю: "Мне очень плохо, я будто сейчас умру". Это была какая-то паранойя сумасшедшая. А мы сейчас собираем деньги для ребенка…, – начал рэпер.

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Моргенштерн недавно объявил сбор средств на лечение трехлетнего мальчика. Необходимая сумма – 160 миллионов рублей.

И потом, в один момент до меня доходит, что мы соберем эту сумму. И я начал реветь, как с*ка, после этого я начал смеяться, как с*ка и кричать в подушку. Эмоций столько, я был трезвый. Эмоции от того, что я понял, что мы спасем жизнь пацану, – резюмировал Моргенштерн.

Скриншот: YouTube

Ранее артист призвал всех своих подписчиков, которых, на минуточку, 10 миллионов, прислать по 16 рублей, чтобы таким образом собрать 160 миллионов рублей. Сам рэпер недавно перевел родителям ребенка 6 666 666 рублей.

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