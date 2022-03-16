Муж путинистки Рудковской дал ответ Барских: о побеге из России и гордости за то, что он русский

Макс Барских своей правдой не дает покоя российским звездам, поклонникам Путина. Последовал ответ Евгения Плющенко

Евгений Плющенко решил оправдаться / Фото: instagram.com/max_barskih, открытые источники

Информационная война украинских знаменитостей против звезд РФ, поддерживающих преступления Путина в Украине, продолжаются. Сейчас все наблюдают противостояние Макса Барских против отъявленных артистов-рашистов.

Напомним, ранее певец Макс Барских напрямую обратился к российским звездам, которые что-то высказывали в его сторону. В частности, он обратился к Бузовой, Тимати, Славе и Яне Рудковской, сказав, что продюсер Димы Билана уже уехала из страны, сдав катки мужа, фигуриста Евгения Плющенко, в аренду.

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Ввиду резонанса, свои 5 копеек решил вставить и сам фигурист, обратившись к Максу Барских.

Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать, катки мы свои не сдаем. У меня занимается здесь каждый день полноценная школа, мы трудимся, работаем, и за границу мы никуда не собираемся.

Но в это весьма слабо верится, ведь недавно сама поклонница Путина Яна Рудковская в Сети рассуждала, в какой стране сейчас лучше всего отдыхать: тогда речь шла о Турции и Африке, в которую та мечтает попасть. Так что мы еще услышим отмазку о "запланированном отдыхе".

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скриншот из ТГ-канала Плющенко

Отметим, что Евгений Плющенко также продолжает гордиться тем, что он русский, и это в момент, когда их солдаты уничтожают украинские города и убивают мирных граждан.

Да, действительно, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми, своим народом. Я горжусь тем, что я русский. Ни в коем случае я не радуюсь тому, что происходит сейчас в Украине. Но это неизбежная специальная операция. Всем мира!

Украинский народ этих признаний точно не забудет. И придет момент, когда за эти слова и свою позицию придется ответить.

Отметим, Снежана Онопко заступилась за Макса Барских и напомнила Тимати о его заработках в Украине.

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