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Снежана Онопко заступилась за Макса Барских и напомнила Тимати о его заработках в Украине

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 12:10
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Топ-модель Снежана Онопко прокомментировала высказывания Тимати в адрес Макса Барских
Снежана Онопко напомнила Тимати о его концертах в Украине
Снежана Онопко напомнила Тимати о его концертах в Украине / Фото: Instagram

Тимати, который поддерживает путина и российскую агрессию, задели слова Макса Барских о дырявой россии. Украинский певец стал получать угрозы от рэпера. В конфликт вмешался Потап, да и сам Барских не стал молчать. Теперь угрозы Тимати решила прокомментировать Снежана Онопко.

Известная топ-модель рассказал, что не российскому рэперу напоминать о гастролях Барских в россии.

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Скриншот: Instagram

Наверное, ты Тимур забыл, сколько ты пел у всех моих друзей на корпоративах и сколько денег ты зарабатывал, как тебе оплачивали Куршавель и все остальное. Ты бы уже не говорил с чьей ложки ел Макс. Потому что ты с нашей ложки если столько же. Поэтому я призываю тебя, лучше молчи, потому что ты вызываешь агрессию у всех нас. Всех, кто знает, как ты пел и где ты выступал. и как валил последний раз из Киева и кто тебе помогал, когда тебя чуть не прибили.

Напомним, Макс Барских заявил, что готов отказаться от популярности и успешной карьеры в россии из-за вторжения путина на территорию независимой Украины.

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Элина Пелешенко
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