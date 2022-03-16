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Чоловік путіністки Рудковської дав відповідь Барських: про втечу з Росії та гордість за те, що він росіянин

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16 березня, 21:44
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Макс Барських своєю правдою не дає спокою російським зіркам, шанувальникам Путіна. Була відповідь Євгена Плющенка
Евген Плющенко вирішив виправдатися
Евген Плющенко вирішив виправдатися / Фото: instagram.com/max_barskih, открытые источники

Інформаційна війна українських знаменитостей проти зірок РФ, які підтримують злочини Путіна в Україні, продовжуються. Зараз усі спостерігають за протистоянням Макса Барських проти запеклих артистів-рашистів.

Нагадаємо, раніше співак Макс Барських безпосередньо звернувся до російських зірок, які висловлювали у його бік. Зокрема, він звернувся до Бузової, Тіматі, Слави та Яни Рудковської, сказавши, що продюсер Діми Білана вже поїхала з країни, здавши ковзанки чоловіка, фігуриста Євгена Плющенка, у найм.

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Зважаючи на резонанс, свої 5 копійок вирішив вставити і сам фігурист, звернувшись до Макса Барських.

Ми нікуди не поїхали і не збираємося їхати, ковзанки ми свої не здаємо. У мене займається тут щодня повноцінна школа, ми працюємо, працюємо, і за кордон ми нікуди не збираємось.

Але в це дуже слабко віриться, адже нещодавно сама шанувальниця Путіна Яна Рудковська у Мережі міркувала, в якій країні зараз найкраще відпочивати: тоді йшлося про Туреччину та Африку, в яку та мріє потрапити. Тож ми ще почуємо відмазку про "запланований відпочинок".

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знімок екрана з ТГ-каналу Плющенко

Зазначимо, що Євген Плющенко також продовжує пишатися тим, що він росіянин, і це у момент, коли їхні солдати знищують українські міста та вбивають мирних громадян.

Так, дійсно, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми, своїм народом. Я пишаюся тим, що я російська. У жодному разі я не тішуся з того, що відбувається зараз в Україні. Але це неминуча спеціальна операція. Всім миру!

Український народ цих зізнань точно не забуде. І настане момент, коли за ці слова та свою позицію доведеться відповісти.

Зазначимо, Сніжана Онопко заступилася за Макса Барських та нагадала Тіматі про його заробітки в Україні.

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Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
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П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
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