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Муж украинки Галины Безрук, которая живет в России, проговорился касаемо ее позиции

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 14:44
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Российский актер Артем Алексеев опубликовал пост, который посвятил своей жене
Муж Галины Безрук попытался оправдать ее молчание
Муж Галины Безрук попытался оправдать ее молчание / Фото: Instagram

На днях актриса родом из Украины Галина Безрук отмечала день рождения. Актриса живет в России и за все это время не сделала никаких публичных заявлений. Ее муж Артем Алексеев уверяет, Галина "не молчит". Об этом он написал в Instagram, поздравляя жену с днем рождения.

Ты очень много плачешь последние недели… мы все.. ты сказала ничего не выкладывать, а я хочу, чтобы "мыслящий" и понимающий происходящее и твою ситуацию, в которой ты находишься, мысленно поздравил тебя в это ужасное время.. ты "не молчишь"! Я знаю! Я рядом!

Муж Галины Безрук уверяет, что его жена не молчит
Муж Галины Безрук уверяет, что его жена не молчит / Фото: Instagram

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К слову, ранее Наталка Денисенко в интервью программе "Зірковий шлях" рассказывала, что в первые дни вторжения РФ писала актерам из России и призывала не молчать. Многие ее проигнорировали, а вот Галина Безрук ответила, что боится и ничего у себя в соцсетях писать не будет, так как может сесть в тюрьму на 15 лет.

Отметим, Галина Безрук родилась в Краматорске. В 2015 году актриса переехала в Россию. Она вышла замуж за российского актера Артема Алексеева, у пары родилась дочь.

Галина Безрук с мужем и дочкой
Галина Безрук с мужем и дочкой / Фото: instagram.com/galina_bezruk

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В прошлом году Галина рассказывала об измене мужа и желании развестись. Однако сейчас в Instagram она публикует фото с мужем и о скандале не вспоминает.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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