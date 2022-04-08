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Музыка вне России. The Weeknd выпустил новый клип со звездой "Игры в кальмара", но запретил его для россиян

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 16:13
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Канадский певец презентовал новую видеоработу, вот только граждане РФ не смогут насладиться релизом...
The Weeknd запретил свой клип в России
The Weeknd запретил свой клип в России / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

The Weeknd также поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия. В частности, он присоединится к акции Stand Up for Ukraine в соцсетях, средства из которой пойдут на гуманитраную помощь украинцам.

На днях The Weeknd выпустил клип на трек Out Of Time из альбома Dawn FM.

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В видеоработе снялись актер и друг артиста Джим Керри, которые еще и принял участие в записи альбома, и Чон Хо Йон — модель и актриса из Южной Кореи, звезда сериала "Игра в кальмара".

Но интересно то, что клип вышел с ограничениями. Его нельзя посмотреть на YouTube русским слушателям.

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Так, когда пользователи в России открывают клип по прямой ссылке, им сообщают, что видео недоступно.

Скриншот

Ранее мы сообщали, что фронтмен группы Massive Attack организует благотворительный концерт, чтобы помочь Украине.

Также недавно легендарная британская группа Pink Floyd выпустил песню Hey Hey Rise Up , записанную с Андреем Хлывнюком. Средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь в нашей стране.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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