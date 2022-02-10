Платону вже 8 років: на кого схожий син Жанни Фріске та Дмитра Шепелєва? (голосування)

Наразі телеведучий Дмитро Шепелєв живе у шлюбі з новою обраницею та виховує ще одного сина Тихона, якого часто порівнюють із Платоном .
Жанна Фріске та Дмитро Шепелєв були разом з 2011 року. Хоча пара так і не узаконила свій шлюб офіційно, це не завадило їм народити спільну дитину. Для обох зірок Платон став першою дитиною.
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8-річний син Шепелєва та Жанни Фріске зараз живе з батьком. Судячи з численних фотографій, Платон чудово порозумівся з дочкою нової дружини Дмитра.
Хлопчик захоплюється грою на гітарі та мріє стати рок-зіркою. Здавалося б, у житті малюка нічого не нагадує йому про хворобливу втрату. Він уже суттєво підріс і все більше стає схожим на батьків.
Тільки ось чиїх чорт у Платона більше поки що незрозуміло. Думка шанувальників із цього приводу розділилася: одні вважають, що хлопчик росте копією Жанни Фріске, а інші впевнені, що він точнісінько Дмитро Шепелєв.
Ми вирішили порівняти дитячі фото зіркових батьків із фотографіями самого Платона, коли він був молодшим.
Загальні риси у мами та сина видно дуже добре і на перший погляд справді Платон – копія Жанни у дитинстві.
Хоча подивіться на дитяче фото Дмитра! Погодьтеся, ніби той самий хлопчик на фото!
Багато хто відзначає, що чим старшим стає Платон, тим більше у нього з'являється чорт покійної мами Жанни.
Дивлячись на ці фото, все ж таки хочемо поцікавитися у вас...
Раніше стало відомо, що сім'я Жанни Фріске подала повторний позов до суду і має намір судитися з Дмитром Шепелєвим через нерухомість .