На концерте путиниста Сергея Трофима в Москве погиб мужчина

В Москве во время концерта российского шансон-исполнителя Сергея Трофимова, известного как Трофим, погиб мужчина и пострадали две женщины

На концерте Трофима умер мужчина

Концерт российского музыканта в Центральном академическом театре Российской армии в Москве закончился трагично.

Как сообщают российские СМИ, на выступлении Сергей Трофимова один из зрителей упал с балкона и скончался. Кроме того, во время падения мужчина задел еще двух женщин, сидящих в зале, обе получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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По предварительной информации, в конце вечера всех присутствующих пригласили на сцену. Мужчина оступился во время того, как спускался с лестницы и схватился за рядом стоящую женщину, с которой сорвался вниз.

Сам же Трофим пока никак не прокомментировал случившееся на его выступлении. Как сказал артист, о трагедии он узнал только после завершения концерта.

Напомним, что Сергей Трофимов является одним из сторонников Путина. В 2012 году музыкант выступал в качестве доверенного лица президента РФ, также в 2014 году Трофим поддержал аннексию Крыма и военное вторжение российских войск на Донбасс.

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Ранее стало известно, что в Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, который снимал фильм про войну в Украине.

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