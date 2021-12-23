Наталье Фатеевой – 87: почему звезда советского кино не хочет знать своих детей

Наталья Фатеева известная по фильмам "Джентльмены удачи", "Три плюс два" и "Человек с бульвара Капуцинов". Звезда советского кино ведет затворнический образ жизни.
Сейчас Наталья Фатеева почти не появляется на публике. Несколько лет назад у актрисы диагностировали артроз. Она перенесла 6 операций и после чего понадобилась длительная реабилитация. Из-за проблем с ногами актриса вынуждена передвигаться при помощи костылей. Фатеева не может сама о себе позаботиться – у нее есть помощница.
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У актрисы есть сын и дочь, но с ним она не смогла наладить доверительные отношения. Фатеева ни разу не видела ни внуков, ни правнуков. Несмотря на то, что дети пытались выходить с матерью на связь, она не захотела с ним общаться.
Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг,- сказал сын актрисы Владимир Басов.
Сейчас Наталья Фатеева живет одна в пятикомнатной квартире в центре Москвы. Актриса почти не появляется на публике и не дает интервью.
Что происходило за кадр "Три плюс два"
Съемки в фильме попали не непростой период в жизни Фатеевой. Она развелась с отцом своего сына, но продолжала жить с бывшим супругом под одной крышей. Отношения между экс-супругами были напряженные и они постоянно ругались. Так как съемки фильма проходили в Крыму, актриса посчитала, что это хороший шанс отдохнуть от скандалов дома.
На съемочной площадке Наталья Фатеева познакомилась на то время с начинающим актером Андреем Мироновым. По слухам, актриса не сразу обратила внимание на своего коллегу, но Миронов был настойчив.
Вскоре между актера завязался роман. Для Андрея Миронова это была не просто интрижки. Он познакомил актрису со своими родителями. Правда, мама Миронова не была в восторге от избранницы сына – ее смущала, что Наталья младше Андрея на семь лет, у нее есть ребенок и дважды разведена. Вскоре после знакомства с родителями пара рассталась.
После трудного развода с Басовым Андрей меня согрел, спас, за что я ему и судьбе очень благодарна. Но после непростой совместной жизни с Басовым я его просто не воспринимала. Басов все же был зрелым человеком, прошедшим войну. И тут вдруг маменькин сынок Андрюша... Андрей был совершенно несамостоятельным, им руководила мама, – говорила актриса
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