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Наталії Фатєєвій- 87: чому зірка радянського кіно не хоче знати своїх дітей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 16:54
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Сьогодні, 23 грудня, Наталії Фатєєвій виповнюється 87 років. Радянська акторка зараз рідко з'являється на публіці
Як зараз живе Наталія Фатєєва
Як зараз живе Наталія Фатєєва / Фото: Instagram

Наталія Фатєєва відома за фільмами "Джентльмени удачі", "Три плюс два" та "Людина з бульвару Капуцинів". Зірка радянського кіно веде затворницький спосіб життя.

Зараз Наталія Фатєєва майже не з'являється на публіці. Кілька років тому актриса діагностувала артроз. Вона перенесла шість операцій і після цього знадобилася тривала реабілітація. Через проблеми з ногами актриса змушена пересуватися за допомогою милиць. Фатєєва не може сама про себе подбати – у неї є помічниця.

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/ Фото: Експрес газета

Акторка має сина й дочку, але з ним вона не змогла налагодити довірчі стосунки. Фатєєва жодного разу не бачила ні онуків, ні правнуків. Незважаючи на те, що діти намагалися виходити з матір'ю на зв'язок, вона не захотіла спілкуватися з ним.

Я та моя сестра не віддалялися від Наталії Миколаївни, вона сама від нас віддалилася. Така вона людина. В неї немає подруг, товаришів. Їй зручно, коли немає нікого довкола, – сказав син актриси Володимир Басов.

Син Наталії Фатєєвої
Син Наталії Фатєєвої / Фото: скріншот

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Наразі Наталія Фатєєва живе одна у п'ятикімнатній квартирі в центрі Москви. Акторка майже не з'являється на публіці і не дає інтерв'ю.

Що відбувалося за кадр "Три плюс два"

Зйомки у фільмі потрапили не непростий період у житті Фатєєвої. Вона розлучилася з батьком свого сина, але продовжувала жити з колишнім чоловіком під одним дахом. Відносини між експодружжям були напружені і вони постійно лаялися. Оскільки зйомки фільму проходили в Криму, актриса вважала, що це гарна можливість відпочити від скандалів удома.

На знімальному майданчику Наталія Фатєєва познайомилася на той час з актором-початківцем Андрієм Мироновим. З чуток, акторка не відразу звернула увагу на свого колегу, але Миронов був наполегливим.

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/ Фото: Pinterest

Незабаром між акторами зав'язався роман. Для Андрія Миронова то була не просто інтрижки. Він познайомив актрису зі своїми батьками. Щоправда, мама Миронова не була в захваті від обраниці сина – її бентежила, що Наталя молодша за Андрія на сім років, у неї є дитина і двічі розлучена. Незабаром після знайомства з батьками пара розійшлася.

Після важкого розлучення з Басовим Андрій мене зігрів, врятував, за що я йому та долі дуже вдячна. Але після непростого спільного життя з Басовим я його просто не сприймала. Басов все ж таки був зрілою людиною, яка пройшла війну. І тут раптом мамин синочок Андрійко... Андрій був абсолютно несамостійним, ним керувала мама, – говорила актриса

Раніше ми розповідали, як сцени з "Приборкання норовистого" були вирізані перед показом в СРСР.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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