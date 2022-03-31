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Нетребко никому не нужна! За высказывания против Путина певицу выгнали из российской оперы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 21:47
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Теперь оперная певица Анна Нетребко точно никому не нужна. Попытки угодить европейским лейблам не оценили в России и изгнали певицу из оперы
Анну Нетребко уволили из российской оперы
Анну Нетребко уволили из российской оперы / Фото: Getty Images

О том, что Анна Нетребко любимая певица Путина известно уже давно. Из-за активной поддержки рашистского режима оперную диву не хотят видеть ни на одной престижной мировой сцене.

"Изгнание" так огорчило Нетребко, что она публично отреклась от Путина и покаялась из-за своих прошлых поступков. Но, похоже, что в Метрополитен-опере уже сделали свои выводы и возвращать опомнившуюся путинистку никто не собирается.

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Не ждут Нетребко и на российской сцене. Высказывания и осуждения в адрес властей разозлили верхушку РФ и Нетребко исключили из Новосибирского театра оперы и балета.

Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор, – гласит заявление театра.

Скриншот

Напомним, любимица Путина Нетребко сходила с ума в соцсетях без работы. Теперь у Анны появится больше времени, чтобы попробовать все Insta-маски!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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