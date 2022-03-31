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Нетребко нікому не треба! За висловлювання проти Путіна співачку вигнали з російської опери

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 21:47
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Тепер оперна співачка Анна Нетребко нікому не потрібна. Спроби догодити європейським лейблам не оцінили в Росії та вигнали співачку з опери
Анну Нетребко звільнили з російської опери
Анну Нетребко звільнили з російської опери / Фото: Getty Images

Про те, що Анна Нетребко улюблена співачка Путіна відомо вже давно. Через активну підтримку рашистського режиму оперну діву не хочуть бачити на жодній престижній світовій сцені.

"Вигнання" так засмутило Нетребко, що вона публічно зреклася Путіна і покаялася через свої минулі вчинки. Але, схоже, що в Метрополітен-опері вже зробили свої висновки і повертати путіністку, що опам'яталася, ніхто не збирається.

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Не чекають Нетребко і на російській сцені. Висловлювання та засудження на адресу влади розлютили верхівку РФ і Нетребко виключили з Новосибірського театру опери та балету.

Вчора артистка зробила заяву із засудженням дій нашої держави. Проживання в Європі та можливість виступати на європейських майданчиках для неї виявилися важливішими, ніж доля Батьківщини. Сьогодні не той час, коли можна поступитися принципами заради комфортніших умов життя. Тепер час зробити вибір, – говориться у заяві театру.

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Нагадаємо, улюблениця Путіна Нетребко божеволіла в соцмережах без роботи. Тепер у Анни з'явиться більше часу, щоб спробувати всі маски в Insta!

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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