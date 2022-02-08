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Ничего не знает о реальной жизни? Принц Гарри нарвался на критику из-за слов о выгорании

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 19:48
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Герцог Сассекский получил свою порцию критики от пользователей в Сети из-за своих слов об эмоциональном выгорании. Почему – читайте далее
Принц Гарри нарвался на критику
Принц Гарри нарвался на критику / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принц Гарри как глава департамента по психическому здоровью компании BetterUp поучаствовал в виртуальной дискуссии по части ментального здоровья. Правда, не все смогли положительно оценить сказанное герцогом Сассекским.

Так, в своей речи муж Меган Маркл поделился личным опытом, сказав, что многое переосмыслил и теперь старается уделять время себе каждый день, ведь психологическое здоровье – очень важно.

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Я пережил сильное эмоциональное выгорание и достиг в этом самого дна. Когда все вокруг, по-видимому, работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению — это внутренняя работа. Если у вас есть хотя бы 15 минут свободного времени — потратьте его на себя. Я выделяю себе на это полчаса или 45 минут утром, когда один ребенок уходит в ясли, а другой еще дремлет. Вообще, не стоит ожидать, что люди будут работать над собой, если вы не дадите им на это время. Когда люди сосредотачиваются на внутренней работе, то лучше чувствуют себя и лучше работают.

Об этом говорится далее.

Но принца Гарри раскритиковали за его слова. Якобы нечего принцу жаловаться на жизнь, когда в той же дискуссии принимаешь участие, выйдя из роскошного дома в Монтесито, с иголочки одетый.

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Пользователи Твиттера говорят, что у принца Гарри нет "абсолютно никакого представления о реальном мире", мол, он никогда даже не работал, а медитациями занимается потому, что ему скучно и нечем заняться.

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  • "О Боже, это типа нездоровая шутка?… Гарри даже не знает что значит слово "работа"!".

Также люди пишут:

  • "О чем он говорит, черт возьми? Он никогда в жизни не работал на тяжелой работе", "Он и понятия не имеет, что это такое — ежедневный труд".

- комментируют речь принца люди, а многие другие лайкают сказанное и соглашаются.

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Отметим, что в 2021-м году принц Гарри получил пост директора по взаимодействию в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем. Это руководящая должность в стартапе Кремниевой долины.

Ранее принц также признавался, что счастлив за тех, кто бросил нелюбимую работу ради психического здоровья.

Также напомним, принц Гарри признался, что они с Меган Маркл едва не расстались.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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