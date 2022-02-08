Нічого не знає про реальне життя? Принц Гаррі нарвався на критику через слова про вигорання

Герцог Сассекський отримав свою порцію критики від користувачів у Мережі через свої слова про емоційне вигорання. Чому – читайте далі

Принц Гаррі нарвався на критику / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі як голова департаменту з психічного здоров'я компанії BetterUp взяв участь у віртуальної дискусії щодо ментального здоров'я. Щоправда, не всі змогли позитивно оцінити сказане герцогом Сассекським.

Так, у своїй промові чоловік Меган Маркл поділився особистим досвідом, сказавши, що багато чого переосмислив і тепер намагається приділяти час собі щодня, адже психологічне здоров'я – дуже важливе.

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Я пережив сильне емоційне вигоряння та досяг у цьому самого дна. Коли все довкола, очевидно, працює проти вас, єдиний спосіб підвищити стійкість до руйнівного оточення – це внутрішня робота. Якщо у вас є хоча б 15 хвилин вільного часу, витратьте його на себе. Я виділяю собі на це півгодини або 45 хвилин вранці, коли одна дитина йде в ясла, а інша ще спить. Взагалі не варто очікувати, що люди працюватимуть над собою, якщо ви не дасте їм на цей час. Коли люди зосереджуються на внутрішній роботі, то краще почуваються і краще працюють.

Про це йдеться далі.

Але принца Гаррі розкритикували за його слова. Нібито нема чого принцу скаржитися на життя, коли в тій же дискусії береш участь, вийшовши з розкішного будинку в Монтесіто, з голочки одягнений.

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Користувачі Твіттера кажуть, що принц Гаррі не має "абсолютно ніякого уявлення про реальний світ", мовляв, він ніколи навіть не працював, а медитаціями займається тому, що йому нудно і нічого робити.

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"О Боже, це типу нездоровий жарт? Гаррі навіть не знає, що означає слово "робота"!".

Також люди пишуть:

"Про що він говорить, чорт забирай? Він ніколи в житті не працював на важкій роботі", "Він і поняття не має, що це таке – щоденна праця".

- коментують промову принца люди, а багато інших лайкають сказане та погоджуються.

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Зазначимо, що у 2021 році принц Гаррі отримав посаду директора по взаємодії в каліфорнійській компанії BetterUp, яка займається коучингом та психічним здоров'ям. Це керівна посада у стартапі Кремнієвої долини.

Раніше принц також зізнавався, що щасливий за тих, хто покинув нелюбу роботу заради психічного здоров'я.

Також нагадаємо, принц Гаррі зізнався, що вони з Меган Маркл мало не розлучилися.