Борьба за выживание? Потеряв подписчиков в инсте, Бузова ради хайпа "воскресила" отношения с бывшим

Поклонница Путина, оправдывающая его войну в Украине, вынуждена идти на крайние меры, чтобы как-то "набить" подписчиков в телеграм

Бузова старается привлечь внимание подписчиков / Фото: открытые источники, Телеграм Ольги Бузовой

Инстаграм Ольги Бузовой несколько лет был в ТОПе рунета. Не раз писали, что она закупала ботов ради числа подписчиков, и это подтверждает тот факт, что на телеграм-канал путинской поклонницы подписываются очень слабо. Чтобы зарабатывать себе на хлеб, хайпожорка Бузова идет на крайние меры.

Мы не устаем повторять, что поддержка военного безумия Путина в Украине еще очень сильно аукнется всем его поклонникам и фанатам. Вскоре им всем не будет что есть из-за санкций и дефицитов на все товары (на цены уже смотрит даже Ксения Бородина, а Лолита Милявская в ужасе от того, сколько стоит сахар).

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На крайние меры по спасению имиджа и попытке заработать идет и Ольга Бузова. В последнее время из-за того, что инстаграм в РФ – уже все, звезды местного разлива вынуждены спасаться бегством в телеграм. Правда, подписчики за ними идут не очень охотно. Поэтому Бузова не стесняется полоскать свое белье и рассуждать о личной жизни. Недавно она даже попыталась воскресить свои старые отношения – чего не сделаешь ради порции мизерного внимания новых фолловеров.

Бузова с бывшим / скриншот из телеграм

Мой идеальный мужчина, в него невозможно не влюбиться. Ох эти его глаза. Помню как тонула в них и всё прощала. Хотя Тима и правда идеальный… Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году) и до сих пор дружим. Как думаете в одну реку можно войти дважды?

Бузова действительно надеется, что подписчики поверят в ее роман с бывшим? Хотя те, кто впитывает рашистскую пропаганду, может на этот бред действительно клюнуть. Зачем иначе Ольга вспоминала имя Давы недавно?

скриншот из телеграм Бузовой

Так что стоит ожидать новых представлений от Бузовой, которая в погоне за подписчиками не гнушается самых низменных своих проявлений.

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