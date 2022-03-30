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Микита Міхалков назвав зрадниками зірок, які втекли з Росії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 17:08
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Російський режисер висловився про колег, які залишили країну на тлі війни в Україні
Микита Міхалков зізнався, як ставиться до колег, які покинули росію
Микита Міхалков зізнався, як ставиться до колег, які покинули росію / Фото: YouTube

Улюбленець Путіна, режисер та продюсер Микита Міхалков, який вірить, що в Україні "вербують" птахів для знищення росіян, прокоментував масовий від'їзд зірок із Росії.

Справді, багато знаменитостей роз'їхалися Європою після того, як окупанти вторглися на територію України. Михалков таких людей вважає зрадниками.

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Я не відчуваю до них ні співчуття, ні поблажливості. Та й взагалі: хто поїхав? Ті, кому є кудись їхати. І заради чого? Заробляли тут, а витрачали там... Знаєте, я вважаю так: це ти можеш потім розбиратися із тим, що сталося. Та бігти в момент того, що відбувається, — це зрада. Серед тих, хто виїхав, безумовно, є талановиті люди. Але талант талантом, а совість совістю, – сказав режисер в інтерв'ю АіФ.

Михалков, як затятий путініст, вже давно у "чорному списку" Міністерства культури України. Через те, що режисер підтримує російську агресію щодо України, влада Латвії ввела проти нього санкції, а генпрокурор України Ірина Венедиктова нещодавно оголосила Михалкова у міжнародний розшук.

До речі, на новину про те, що Михалкову заборонили відвідувати Латвію, режисер відреагував питанням "А де це?".

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грату в Латвії через висловлювання, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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