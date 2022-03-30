Микита Міхалков назвав зрадниками зірок, які втекли з Росії

Улюбленець Путіна, режисер та продюсер Микита Міхалков, який вірить, що в Україні "вербують" птахів для знищення росіян, прокоментував масовий від'їзд зірок із Росії.
Справді, багато знаменитостей роз'їхалися Європою після того, як окупанти вторглися на територію України. Михалков таких людей вважає зрадниками.
Я не відчуваю до них ні співчуття, ні поблажливості. Та й взагалі: хто поїхав? Ті, кому є кудись їхати. І заради чого? Заробляли тут, а витрачали там... Знаєте, я вважаю так: це ти можеш потім розбиратися із тим, що сталося. Та бігти в момент того, що відбувається, — це зрада. Серед тих, хто виїхав, безумовно, є талановиті люди. Але талант талантом, а совість совістю, – сказав режисер в інтерв'ю АіФ.
Михалков, як затятий путініст, вже давно у "чорному списку" Міністерства культури України. Через те, що режисер підтримує російську агресію щодо України, влада Латвії ввела проти нього санкції, а генпрокурор України Ірина Венедиктова нещодавно оголосила Михалкова у міжнародний розшук.
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До речі, на новину про те, що Михалкову заборонили відвідувати Латвію, режисер відреагував питанням "А де це?".
Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грату в Латвії через висловлювання, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення.
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