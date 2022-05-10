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Никита Пресняков устроил вечеринку на даче Аллы Пугачевой, которая уехала в Израиль

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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10 мая, 15:01
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На днях старший внук Примадонны вместе со своей женой решили поразвлечься в звездном имении
Никита Пресняков решил погулять с друзьями в роскошном особняке
Никита Пресняков решил погулять с друзьями в роскошном особняке / Фото: Pinterest, instagram.com/npresnyakov

Около двух месяцев назад Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уехали из страны-агрессора. И в ближайшее время супруги не собираются возвращаться назад. Более того, в росСМИ распространили информацию, будто пара будет продавать свой роскошный замок в селе Грязь.

Впрочем, кроме замка, у Аллы Пугачевой есть еще дача на Истре, которую она якобы подарила Никите Преснякову на свадьбу.

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Дача Аллы Пугачевой на Истре
Дача Аллы Пугачевой на Истре / Фото: Pinterest

Как пишут российские СМИ, Пресняков-младший много времени проводит в их роскошном поместье. Вот на днях он решил организовать там мини-вечеринку. Его 25-летняя жена Алена Краснова в Instagram поделилась частью пира.

За мир во всем мире – сказал тост один из гостей.

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Кто именно присутствовал на вечеринке – неизвестно. Но, по всей видимости, стол был накрыт на семь человек. Вероятно, пара позвала в гости лучших друзей.

На ролике можно заметить красивый интерьер дома. Гости собрались в большом зале, где висит хрустальная большая люстра и роскошные декорации.

Ранее сын Кристины Орбакайте признавался, что он взял на себя все заботы по содержанию загородного дома Примадонны. Более того, он за свой счет делает там ремонт.

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Никита неоднократно устраивал на даче тусовки. Так, 30-летний музыкант праздновал уже там свой день рождения и Новый год.

Кстати, недавно в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева будет продавать оружие в Израиле.

Напомним, Максим Галкин одним из первых осудил войну в Украине и действия российских властей. Из-за этого 45-летний шоумен потерял ряд контрактов и выехал вместе с семьей из страны.

В апреле Галкин опубликовал видеообращение, в котором впервые упомянул преступления России – взрывы в Одессе, зверства в Буче, малайзийский "Боинг".

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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