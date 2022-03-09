Noize MС вспомнил свою песню на украинском: "І говоримо знову ми різними мовами, як вороги"

В свой день рождения российский музыкант заговорил о том, что народы "стравливают и оболванивают"

Noize MС выпустил песню на украинском языке / Фото: instagram.com/noizemc

Песня "Вуду", в которой Noize MС читает строчки на украинском языке, была выпущена в 2021 году. Сегодня, в свой день рождения, российский музыкант решил поклонникам напомнить о ней.

Эта песня называется "Вуду". Я сочинил ее летом 2021 года и выпустил в составе альбома "Выход в город" 17 декабря. Я вырос на границе с Украиной и на протяжении всей своей карьеры стремился поддерживать культурный диалог и взаимное уважение между нашими народами... Это песня о том, что мы всегда наносим урон, в первую очередь сами себе, когда причиняем боль своим родным, близким, соседям, друзьям, любимым. О том, как сложно найти общий язык и услышать друг друга в процессе конфликта. О стравливании, оболванивании и разрыве отношений, – объясняет Иван Алексеев (настоящее имя артиста).

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Noize MC открыто признает, что Россия напала на Украину, он также является противником путинского режима. Он также призывает свою аудиторию "прежде всего оставаться людьми".

Ранее украинский певец Иван Дорн посвятил стихотворение родной стране и воспел в нем один из главных символов страны – Родину-Мать в Киеве.

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