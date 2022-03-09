Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Noize MС вспомнил свою песню на украинском: "І говоримо знову ми різними мовами, як вороги"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 17:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В свой день рождения российский музыкант заговорил о том, что народы "стравливают и оболванивают"
Noize MС выпустил песню на украинском языке
Noize MС выпустил песню на украинском языке / Фото: instagram.com/noizemc

Песня "Вуду", в которой Noize MС читает строчки на украинском языке, была выпущена в 2021 году. Сегодня, в свой день рождения, российский музыкант решил поклонникам напомнить о ней.

Эта песня называется "Вуду". Я сочинил ее летом 2021 года и выпустил в составе альбома "Выход в город" 17 декабря. Я вырос на границе с Украиной и на протяжении всей своей карьеры стремился поддерживать культурный диалог и взаимное уважение между нашими народами... Это песня о том, что мы всегда наносим урон, в первую очередь сами себе, когда причиняем боль своим родным, близким, соседям, друзьям, любимым. О том, как сложно найти общий язык и услышать друг друга в процессе конфликта. О стравливании, оболванивании и разрыве отношений, – объясняет Иван Алексеев (настоящее имя артиста).

Реклама

Noize MC открыто признает, что Россия напала на Украину, он также является противником путинского режима. Он также призывает свою аудиторию "прежде всего оставаться людьми".

Ранее украинский певец Иван Дорн посвятил стихотворение родной стране и воспел в нем один из главных символов страны – Родину-Мать в Киеве.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять