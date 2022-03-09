Иван Дорн посвятил стихи Родине-матери: Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Творчество украинских артистов продолжает вдохновлять весь украинский народ в момент противостояние российской агрессии. Воодушевляющие строки, посвященные украинской армии, написал Сергей Бабкин.
Своим творчеством также поделился в Instagram украинский певец и продюсер Иван Дорн.
Музыкант посвятил стихотворение одному из главных символов города Киева – Родине-матери, которая возвышается над столицей и напоминаем нам о мужестве и силе украинского народа.
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Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!
Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.
Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!
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