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Иван Дорн посвятил стихи Родине-матери: Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 16:03
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Украинский певец Иван Дорн посвятил стихотворение родной стране и воспел в нем один из главных символов страны – Родину-мать в Киеве
Иван Дорн посвятил стихи Родине-Матери в Киеве
Иван Дорн посвятил стихи Родине-Матери в Киеве / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Творчество украинских артистов продолжает вдохновлять весь украинский народ в момент противостояние российской агрессии. Воодушевляющие строки, посвященные украинской армии, написал Сергей Бабкин.

Своим творчеством также поделился в Instagram украинский певец и продюсер Иван Дорн.

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Музыкант посвятил стихотворение одному из главных символов города Киева – Родине-матери, которая возвышается над столицей и напоминаем нам о мужестве и силе украинского народа.

Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

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Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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