Ольга Бузова потрапила до лікарні: Повне відновлення буде лише за кілька місяців

Відома телеведуча Ольга Бузова розповіла про проблеми зі здоров'ям та про вимушену госпіталізацію

Ольгу Бузову госпіталізували / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова знову опинилася під наглядом лікарів. Телеведуча змушена лягти в клініку через її, що її турбує. травмовані руки.

Всі ці два тижні я була під наглядом лікарів, але, на жаль, краще не стає. І на їхню вимогу я лягаю до лікарні і залишаю Instagram, – написала Ольга Бузова у себе в соцмережах.

У Ольги Бузової проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/buzova86

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Телеведуча додала, що буде відсутня кілька днів.

Повністю приділятиму час відновленню. Сподіваюся, що стане кращим уже до суботи. Але лікарі не так натхненно налаштовані, як я. Вони кажуть, що повне відновлення всіх функцій пензля буде лише через пару місяців , – поділилася Ольга з передплатниками.

Нагадаємо, на початку року Ольга Бузова була госпіталізована. Вона кілька днів провела у лікарні, закрила свою сторінку в Instagram, а що з нею сталося так і не розповіла. У Мережі подейкували, що у телеведучої виникли проблеми зі здоров'ям через наркотики. За телеведучу заступився Пилип Кіркоров.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться у сюжеті:

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